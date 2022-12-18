https://ria.ru/20221218/ssha-1839479368.html
Антонов рассказал, чем руководствуются США в отношениях с Россией
Антонов рассказал, чем руководствуются США в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.12.2022
Антонов рассказал, чем руководствуются США в отношениях с Россией
США в отношениях с Россией руководствуются постоянным желанием самоутверждаться, как будто во властных коридорах до сих пор бродят призраки холодной войны,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:39
2022-12-18T03:39
2022-12-18T03:48
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США в отношениях с Россией руководствуются постоянным желанием самоутверждаться, как будто во властных коридорах до сих пор бродят призраки холодной войны, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Посол задался вопросом, почему для США так важно создать зону нестабильности рядом с российскими границу, выразив мнение, что в крови у Штатов ген "исключительности". Многие американские политики, отметил Антонов, до сих пор думают и действуют по законам времен холодной войны, а восстановление авторитета Москвы стало для Вашингтона головной болью. "В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчеты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы. Кроме того, под предлогом событий на Украине администрация разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от Вашингтона", - заявил дипломат. Впереди долгий путь построения многополярного мира, и в ходе этой трансформации российско-американское соперничество в одночасье не прекратится, отметил Антонов. Но тем не менее, если таковое продолжится, оно должно быть основано на взаимном уважении, заключил посол.Ранее Антонов говорил, что Москва окончательно обрела для Вашингтона статус противника, никто в США не настроен сейчас на диалог. В то же время он подчеркивал, что Россия и США еще не пришли к тому пику напряженности, который был в Карибский кризис. Кроме того, дипломат призывал США осознать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся.Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.
https://ria.ru/20220914/antonov-1816846521.html
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анатолий антонов, россия, сша
Анатолий Антонов, Россия, США
03:39 18.12.2022 (обновлено: 03:48 18.12.2022)
Антонов рассказал, чем руководствуются США в отношениях с Россией
Посол Антонов: США в отношениях с Россией руководствуются желанием самоутверждаться
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости.
США в отношениях с Россией руководствуются постоянным желанием самоутверждаться, как будто во властных коридорах до сих пор бродят призраки холодной войны, заявил
посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе", - цитирует дипломата издание Newsweek.
Посол задался вопросом, почему для США так важно создать зону нестабильности рядом с российскими границу, выразив мнение, что в крови у Штатов ген "исключительности".
Многие американские политики, отметил Антонов, до сих пор думают и действуют по законам времен холодной войны, а восстановление авторитета Москвы стало для Вашингтона головной болью.
"В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчеты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы. Кроме того, под предлогом событий на Украине
администрация разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой
, делая последнюю зависимой от Вашингтона", - заявил дипломат.
Впереди долгий путь построения многополярного мира, и в ходе этой трансформации российско-американское соперничество в одночасье не прекратится, отметил Антонов. Но тем не менее, если таковое продолжится, оно должно быть основано на взаимном уважении, заключил посол.
Ранее Антонов говорил, что Москва окончательно обрела для Вашингтона статус противника, никто в США не настроен сейчас на диалог. В то же время он подчеркивал, что Россия и США еще не пришли к тому пику напряженности, который был в Карибский кризис. Кроме того, дипломат призывал США осознать, что "удалить" или "отменить" Россию не удастся.
Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине
. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву
вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой
и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.