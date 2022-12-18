https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839594987.html

Спецоперация, 18 декабря: ВС России взяли под контроль Яковлевку в ДНР

Спецоперация, 18 декабря: ВС России взяли под контроль Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 18.12.2022

Спецоперация, 18 декабря: ВС России взяли под контроль Яковлевку в ДНР

Министерство обороны России сообщило в воскресенье о взятии под контроль Яковлевки в ДНР, где на данный момент завершается зачистка населенного пункта от... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T21:17

2022-12-18T21:17

2022-12-18T21:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

в мире

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило в воскресенье о взятии под контроль Яковлевки в ДНР, где на данный момент завершается зачистка населенного пункта от украинских войск. В ведомстве отметили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 85 военных и 6 единиц техники. В районе Красного Лимана (ДНР) российские войска также поразили пункт управления украинской 113-й бригады территориальной обороны. В то же время на Донецком направлении вооруженные силы России отбили контратаки украинских войск, уничтожив более 40 боевиков и 5 единиц техники. В этом же направлении ВС РФ уничтожили украинскую ремонтно-эвакуационную группу и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, за сутки российские ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ЛНР и ДНР. Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 3204 украинских летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники. Обстрелы со стороны ВСУ В воскресенье украинские войска обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", а также Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, по сообщению представительства, за десять минут ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка. Вместе с тем, по сообщению корреспондента РИА Новости, в воскресенье был зафиксирован еще один прилет порядка 10 снарядов в центр Донецка, под удар которых попал, в том числе, район крытого рынка. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелян центральный Ворошиловской район города. Вечером в воскресенье украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, несколько снарядов упали в районе больницы Калинина и медицинского университета, подробности уточняются, сообщил корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20221211/terminator-1837900729.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, в мире, донецк