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Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533011.html
Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 18.12.2022
Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР
Российские подразделения освободили населенный пункт Яковлевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:01
2022-12-18T16:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
владимир путин
украина
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские подразделения освободили населенный пункт Яковлевка в ДНР, сообщили в Минобороны.Уточняется, что сейчас военные завершают зачистку от остатков украинской армии.Помимо этого, на Донецком направлении удалось отразить контратаки противника в районах Подгородного, Клещиевки и Курдюмовки.Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеРоссийская артиллерия также нанесла поражение резервам украинской армии в районе Стельмаховки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь попытки штурмовых групп ВСУ провести разведку боем в направлении Голиково и Кременной.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении российские подразделения нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Шевченко и Дорожнянки в Запорожской области. Возле Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также Новоселовки в Запорожской области удалось ликвидировать три украинские диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, в районе Времевки в Донецкой Народной Республике уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ.Потери противника составили:Помимо этого, на Купянском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских солдат, а также бронетранспортер и два автомобиля.Артиллерия, авиация и ракетные войска за сутки поразили пункт управления 113-й бригады территориальный обороны возле Красного Лимана в ДНР, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 144 районах. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221218/himars-1839473739.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, безопасность, владимир путин, украина, в мире, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Владимир Путин, Украина, В мире, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:01 18.12.2022 (обновлено: 16:35 18.12.2022)
 
Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Яковлевка в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские подразделения освободили населенный пункт Яковлевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
Уточняется, что сейчас военные завершают зачистку от остатков украинской армии.
Помимо этого, на Донецком направлении удалось отразить контратаки противника в районах Подгородного, Клещиевки и Курдюмовки.
Потери ВСУ составили:
  • более 40 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
Представители СЦКК о системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Краснолиманское направление

Российская артиллерия также нанесла поражение резервам украинской армии в районе Стельмаховки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь попытки штурмовых групп ВСУ провести разведку боем в направлении Голиково и Кременной.
Потери противника составили:
  • около 60 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • два пикапа.
Украинские военны - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении российские подразделения нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Шевченко и Дорожнянки в Запорожской области. Возле Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также Новоселовки в Запорожской области удалось ликвидировать три украинские диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, в районе Времевки в Донецкой Народной Республике уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • боевая бронированная машина;
  • танковый тягач.
Помимо этого, на Купянском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских солдат, а также бронетранспортер и два автомобиля.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
Артиллерия, авиация и ракетные войска за сутки поразили пункт управления 113-й бригады территориальный обороны возле Красного Лимана в ДНР, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 144 районах. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВладимир ПутинУкраинаВ миреЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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