https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839533011.html

Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 18.12.2022

Российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР

Российские подразделения освободили населенный пункт Яковлевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:01

2022-12-18T15:01

2022-12-18T16:35

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские подразделения освободили населенный пункт Яковлевка в ДНР, сообщили в Минобороны.Уточняется, что сейчас военные завершают зачистку от остатков украинской армии.Помимо этого, на Донецком направлении удалось отразить контратаки противника в районах Подгородного, Клещиевки и Курдюмовки.Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеРоссийская артиллерия также нанесла поражение резервам украинской армии в районе Стельмаховки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь попытки штурмовых групп ВСУ провести разведку боем в направлении Голиково и Кременной.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении российские подразделения нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Шевченко и Дорожнянки в Запорожской области. Возле Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также Новоселовки в Запорожской области удалось ликвидировать три украинские диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, в районе Времевки в Донецкой Народной Республике уничтожена ремонтно-эвакуационная группа ВСУ.Потери противника составили:Помимо этого, на Купянском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских солдат, а также бронетранспортер и два автомобиля.Артиллерия, авиация и ракетные войска за сутки поразили пункт управления 113-й бригады территориальный обороны возле Красного Лимана в ДНР, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 144 районах. Кроме того, в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

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https://ria.ru/20221217/naemniki-1839400724.html

https://ria.ru/20221215/melitopol-1839003766.html

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839510214.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность, владимир путин, украина, в мире, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины