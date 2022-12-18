https://ria.ru/20221218/soyuz-1839479210.html
Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС
Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС - РИА Новости, 18.12.2022
Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС
Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:39
2022-12-18T03:39
2022-12-18T03:53
сергей крикалев
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1d5d7bfd608cfa905d26424b9e62c28a.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22". Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: "Союз МС-23" и "Союз МС-24". В пресс-службе "Роскосмоса" прокомментировали РИА Новости информацию о возможных сроках подготовки корабля, отметив, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску "Союза МС-23", его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. "При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки", - добавили в госкорпорации. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили факт утечки на основе визуальных наблюдений. Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал возможной причиной случившегося попадание микрометеорита.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение незначительное — до 30 градусов.
https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html
https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_33f955465099868919bfb21b7371d7d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Сергей Крикалев, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
03:39 18.12.2022 (обновлено: 03:53 18.12.2022)
Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС
Роскосмосу потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя "Союза МС-23"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22".
"Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до 1 месяца", - отметил источник.
Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: "Союз МС-23" и "Союз МС-24".
В пресс-службе "Роскосмоса" прокомментировали РИА Новости информацию о возможных сроках подготовки корабля, отметив, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску "Союза МС-23", его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. "При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки", - добавили в госкорпорации.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили факт утечки на основе визуальных наблюдений. Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев
назвал возможной причиной случившегося попадание микрометеорита.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса
" утверждают, что повышение незначительное — до 30 градусов.