https://ria.ru/20221218/soyuz-1839479210.html

Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС

Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС - РИА Новости, 18.12.2022

Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС

Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T03:39

2022-12-18T03:39

2022-12-18T03:53

сергей крикалев

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1d5d7bfd608cfa905d26424b9e62c28a.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22". Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: "Союз МС-23" и "Союз МС-24". В пресс-службе "Роскосмоса" прокомментировали РИА Новости информацию о возможных сроках подготовки корабля, отметив, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску "Союза МС-23", его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. "При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки", - добавили в госкорпорации. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили факт утечки на основе визуальных наблюдений. Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал возможной причиной случившегося попадание микрометеорита.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение незначительное — до 30 градусов.

https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html

https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)