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Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС - РИА Новости, 18.12.2022
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Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС
Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС - РИА Новости, 18.12.2022
Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС
Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:39
2022-12-18T03:53
сергей крикалев
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22". Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: "Союз МС-23" и "Союз МС-24". В пресс-службе "Роскосмоса" прокомментировали РИА Новости информацию о возможных сроках подготовки корабля, отметив, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску "Союза МС-23", его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. "При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки", - добавили в госкорпорации. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили факт утечки на основе визуальных наблюдений. Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал возможной причиной случившегося попадание микрометеорита.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение незначительное — до 30 градусов.
https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html
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сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Сергей Крикалев, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
03:39 18.12.2022 (обновлено: 03:53 18.12.2022)
 
Источник рассказал, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС

Роскосмосу потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя "Союза МС-23"

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22".

"Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до 1 месяца", - отметил источник.

Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: "Союз МС-23" и "Союз МС-24".
В пресс-службе "Роскосмоса" прокомментировали РИА Новости информацию о возможных сроках подготовки корабля, отметив, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску "Союза МС-23", его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. "При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки", - добавили в госкорпорации.
МКС - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 12:05Наука
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили факт утечки на основе визуальных наблюдений. Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал возможной причиной случившегося попадание микрометеорита.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" утверждают, что повышение незначительное — до 30 градусов.
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 03:12
НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка
 
Сергей КрикалевРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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