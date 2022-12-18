https://ria.ru/20221218/sobaki-1839478607.html
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году - РИА Новости, 18.12.2022
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году
Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:06
2022-12-18T03:06
2022-12-18T05:19
владимир голубев (кинолог)
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет интерес к корги, рассказали РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ). "Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила". – сообщили кинологи. Отмечается, что маленькую собаку проще не только держать в квартире, но и брать с собой "в офис, магазин или на пробежку". Кинологи подчеркнули, что собаки сегодня для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время. В РКФ рассказали, что самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. На втором месте – чихуахуа, а за ним следует вельш корги пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке – немецкая овчарка, расположилась на четвертом месте, а на пятом – йоркширский терьер. Шестой по популярности породой стал лабрадор ретривер, а седьмой – среднеазиатская овчарка. Дале идут две небольшие собаки: джек рассел терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель. В то же время кинологи подчеркнули, что корги – это настоящая рабочая овчарка, хоть и маленького роста. В ее историческом прошлом – тяжелая работа по управлению стадом коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей, напомнили в РКФ. Кинологи порекомендовали при выборе породы все же ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок. Несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждому питомцу, природные инстинкты будут проявляться всегда.
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РИА Новости
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владимир голубев (кинолог), россия, российская кинологическая федерация (ркф)
Владимир Голубев (кинолог), Россия, Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
03:06 18.12.2022 (обновлено: 05:19 18.12.2022)
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году
РКФ назвала десять самых популярных пород собак в России в 2022 году
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет интерес к корги, рассказали РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ).
"Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила". – сообщили кинологи.
Отмечается, что маленькую собаку проще не только держать в квартире, но и брать с собой "в офис, магазин или на пробежку". Кинологи подчеркнули, что собаки сегодня для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время.
В РКФ рассказали, что самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. На втором месте – чихуахуа, а за ним следует вельш корги пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке – немецкая овчарка, расположилась на четвертом месте, а на пятом – йоркширский терьер.
Шестой по популярности породой стал лабрадор ретривер, а седьмой – среднеазиатская овчарка. Дале идут две небольшие собаки: джек рассел терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель.
"Интерес к корги продолжает расти… На последней нашей выставке "Россия 2022" эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации. Неудивительно, ведь эти собаки своей очаровательной внешностью мало кого могут оставить равнодушными", – приводит пресс-служба слова президента РКФ Владимира Голубева.
В то же время кинологи подчеркнули, что корги – это настоящая рабочая овчарка, хоть и маленького роста. В ее историческом прошлом – тяжелая работа по управлению стадом коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей, напомнили в РКФ.
Кинологи порекомендовали при выборе породы все же ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок. Несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждому питомцу, природные инстинкты будут проявляться всегда.