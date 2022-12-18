Рейтинг@Mail.ru
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/sobaki-1839478607.html
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году - РИА Новости, 18.12.2022
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году
Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:06
2022-12-18T05:19
владимир голубев (кинолог)
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156204/65/1562046539_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_3570e7c519a3a4cb898f6219e52ce1ef.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет интерес к корги, рассказали РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ). "Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила". – сообщили кинологи. Отмечается, что маленькую собаку проще не только держать в квартире, но и брать с собой "в офис, магазин или на пробежку". Кинологи подчеркнули, что собаки сегодня для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время. В РКФ рассказали, что самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. На втором месте – чихуахуа, а за ним следует вельш корги пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке – немецкая овчарка, расположилась на четвертом месте, а на пятом – йоркширский терьер. Шестой по популярности породой стал лабрадор ретривер, а седьмой – среднеазиатская овчарка. Дале идут две небольшие собаки: джек рассел терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель. В то же время кинологи подчеркнули, что корги – это настоящая рабочая овчарка, хоть и маленького роста. В ее историческом прошлом – тяжелая работа по управлению стадом коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей, напомнили в РКФ. Кинологи порекомендовали при выборе породы все же ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок. Несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждому питомцу, природные инстинкты будут проявляться всегда.
https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156204/65/1562046539_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d9aa0154bb3a320a5178234ca56d0525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир голубев (кинолог), россия, российская кинологическая федерация (ркф)
Владимир Голубев (кинолог), Россия, Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
03:06 18.12.2022 (обновлено: 05:19 18.12.2022)
 
Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году

РКФ назвала десять самых популярных пород собак в России в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСобаки породы белый малый немецкий шпиц
Собаки породы белый малый немецкий шпиц - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Собаки породы белый малый немецкий шпиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет интерес к корги, рассказали РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ).
"Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила". – сообщили кинологи.
Отмечается, что маленькую собаку проще не только держать в квартире, но и брать с собой "в офис, магазин или на пробежку". Кинологи подчеркнули, что собаки сегодня для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время.
В РКФ рассказали, что самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. На втором месте – чихуахуа, а за ним следует вельш корги пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке – немецкая овчарка, расположилась на четвертом месте, а на пятом – йоркширский терьер.
Шестой по популярности породой стал лабрадор ретривер, а седьмой – среднеазиатская овчарка. Дале идут две небольшие собаки: джек рассел терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель.
"Интерес к корги продолжает расти… На последней нашей выставке "Россия 2022" эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации. Неудивительно, ведь эти собаки своей очаровательной внешностью мало кого могут оставить равнодушными", – приводит пресс-служба слова президента РКФ Владимира Голубева.
В то же время кинологи подчеркнули, что корги – это настоящая рабочая овчарка, хоть и маленького роста. В ее историческом прошлом – тяжелая работа по управлению стадом коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей, напомнили в РКФ.
Кинологи порекомендовали при выборе породы все же ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок. Несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждому питомцу, природные инстинкты будут проявляться всегда.
Золотой ретривер за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 15:57Культура
Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак
 
Владимир Голубев (кинолог)РоссияРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала