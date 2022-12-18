https://ria.ru/20221218/sobaki-1839478607.html

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году - РИА Новости, 18.12.2022

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России в 2022 году

Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T03:06

2022-12-18T03:06

2022-12-18T05:19

владимир голубев (кинолог)

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россияне по-прежнему предпочитают собак разных размеров, однако большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту, в частности, растет интерес к корги, рассказали РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ). "Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила". – сообщили кинологи. Отмечается, что маленькую собаку проще не только держать в квартире, но и брать с собой "в офис, магазин или на пробежку". Кинологи подчеркнули, что собаки сегодня для многих россиян уже не выполняют утилитарных функций, их заводят, чтобы дружить и комфортно проводить вместе время. В РКФ рассказали, что самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. На втором месте – чихуахуа, а за ним следует вельш корги пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке – немецкая овчарка, расположилась на четвертом месте, а на пятом – йоркширский терьер. Шестой по популярности породой стал лабрадор ретривер, а седьмой – среднеазиатская овчарка. Дале идут две небольшие собаки: джек рассел терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель. В то же время кинологи подчеркнули, что корги – это настоящая рабочая овчарка, хоть и маленького роста. В ее историческом прошлом – тяжелая работа по управлению стадом коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей, напомнили в РКФ. Кинологи порекомендовали при выборе породы все же ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок. Несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждому питомцу, природные инстинкты будут проявляться всегда.

https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html

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владимир голубев (кинолог), россия, российская кинологическая федерация (ркф)