https://ria.ru/20221218/sneg-1839614705.html

Ночью в Москве продолжат убирать снег в усиленном режиме

Ночью в Москве продолжат убирать снег в усиленном режиме - РИА Новости, 18.12.2022

Ночью в Москве продолжат убирать снег в усиленном режиме

Ночью в Москве продолжится работа по уборке улиц от снега в усиленном режиме, днём к этой работе были привлечены дополнительно 40 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T23:44

2022-12-18T23:44

2022-12-18T23:44

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

московское центральное кольцо (мцк)

снегопад в москве

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ночью в Москве продолжится работа по уборке улиц от снега в усиленном режиме, днём к этой работе были привлечены дополнительно 40 тысяч человек, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заммэра сообщил, что в столице в декабре выпало уже около 2,5 месячной нормы осадков, только за последние сутки - 25 сантиметров, это более 60% от месячной нормы осадков. "Работы у нас будут вестись круглосуточно. В ночь выйдет примерно такое же количество техники, людских ресурсов - чуть меньше. И мы будем работать, привлекая и дополнительные ресурсы, - специалистов инженерных компаний, управленцев различных уровней. Все живём в городе, и наш город должен быть красивым и безопасным", - рассказал Бирюков. По его словам, городской транспорт в течение дня двигался без остановок. Особое внимание при уборке улиц было уделено остановкам общественного транспорта, подходам к станциям метро, МЦК, к особо значимым местам. Большую работу проделали и по очистке крыш, однако на некоторых ещё сохраняется налипание снежных масс и сосулек. "Городом были приняты все необходимые меры к тому, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы - и людские ресурсы, и технические средства. В рамках нашего плана проведения таких мероприятий были привлечены дополнительно 40 тысяч человек, всего работало порядка 120 тысяч, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков. И мы сделали всё, чтобы город жил, работал в штатном режиме", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839562197.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве