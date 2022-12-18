https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html

Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года

Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года - РИА Новости, 18.12.2022

Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года

Уровень снега в Москве - от 33 до 38 сантиметров - побил рекорд 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T09:51

2022-12-18T09:51

2022-12-18T09:51

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уровень снега в Москве - от 33 до 38 сантиметров - побил рекорд 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К 9.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 сантиметров – с 23 до 33 сантиметров, в Тушино тоже 33 сантиметра, на Балчуге сугробы выросли до 38 сантиметров. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль. Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году - 31 сантиметр, и в 1993 году - 30 сантиметров", - рассказал Тишковец. По его словам, в Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Волоколамске – 35 сантиметров, Дмитрове и Павловском Посаде – 39 сантиметров, Клину – 40 сантиметров, Коломне – 42 сантиметра, в Черустях – 43 сантиметра. "Снег продолжится до вечера, а значит сугробы продолжат расти и прибавят еще несколько сантиметров", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221217/sugroby-1839356218.html

https://ria.ru/20221218/moskva-1839495427.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), волоколамск