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Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года - РИА Новости, 18.12.2022
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Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года
Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года - РИА Новости, 18.12.2022
Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года
Уровень снега в Москве - от 33 до 38 сантиметров - побил рекорд 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:51
2022-12-18T09:51
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уровень снега в Москве - от 33 до 38 сантиметров - побил рекорд 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К 9.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 сантиметров – с 23 до 33 сантиметров, в Тушино тоже 33 сантиметра, на Балчуге сугробы выросли до 38 сантиметров. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль. Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году - 31 сантиметр, и в 1993 году - 30 сантиметров", - рассказал Тишковец. По его словам, в Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Волоколамске – 35 сантиметров, Дмитрове и Павловском Посаде – 39 сантиметров, Клину – 40 сантиметров, Коломне – 42 сантиметра, в Черустях – 43 сантиметра. "Снег продолжится до вечера, а значит сугробы продолжат расти и прибавят еще несколько сантиметров", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221217/sugroby-1839356218.html
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), волоколамск
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск
09:51 18.12.2022
 
Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года

Синоптик Тишковец рассказал, что уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУборка снега на Ленинском проспекте в Москве
Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уровень снега в Москве - от 33 до 38 сантиметров - побил рекорд 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К 9.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 сантиметров – с 23 до 33 сантиметров, в Тушино тоже 33 сантиметра, на Балчуге сугробы выросли до 38 сантиметров. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль. Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году - 31 сантиметр, и в 1993 году - 30 сантиметров", - рассказал Тишковец.
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По его словам, в Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Волоколамске – 35 сантиметров, Дмитрове и Павловском Посаде – 39 сантиметров, Клину – 40 сантиметров, Коломне – 42 сантиметра, в Черустях – 43 сантиметра.
"Снег продолжится до вечера, а значит сугробы продолжат расти и прибавят еще несколько сантиметров", - добавил метеоролог.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Волоколамск
 
 
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