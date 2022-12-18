https://ria.ru/20221218/sezd-1839522377.html

В Москве откроется первый съезд Российского движения детей и молодежи

В Москве откроется первый съезд Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 18.12.2022

В Москве откроется первый съезд Российского движения детей и молодежи

Первый съезд Российского движения детей и молодежи, на котором объявят его новое название, огласят победителей премии "Больших перемен", пройдет с 18 по 20... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:45

2022-12-18T13:45

2022-12-18T13:55

общество

москва

владимир путин

ксения разуваева

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Первый съезд Российского движения детей и молодежи, на котором объявят его новое название, огласят победителей премии "Больших перемен", пройдет с 18 по 20 декабря в Москве, а участников в видеобращении поприветствует президент РФ Владимир Путин. Съезд откроется в московском Манеже 18 декабря под лозунгом "Мир детства = мир будущего", сообщили в пресс-службе движения. "Съезд "объединит больше 1400 участников из 89 регионов России", на нем первая тысяча детей вступит в РДДМ. Также на съезде будут присутствовать 200 вожатых, 200 волонтеров и около 2000 гостей", - сообщили в пресс-службе движения, напомнив, что первая тысяча детей вступят в РДДМ уже в дни проведения мероприятия. Важным событием станет видеообращение Путина к участникам съезда, об этом ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как уточнили в пресс-службе движения, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и организацию этой деятельности. Дискуссии пройдут по 12 темам: "образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия", говорится в сообщении. Центральным событием съезда станет объявление его нового названия. Голосование за то, как будет называться движение детей и молодежи, как сообщалось ранее, проходило открыто в официальном сообществе РДДМ во ВКонтакте с 18 ноября по 10 декабря. Любой желающий мог проголосовать за один из 10 вариантов: "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодежи", "Юная Россия" и "Большая перемена". Итоговый результат будет объявлен на пленарном заседании съезда. Также делегаты определят символику движения и лозунги. На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдет награждение победителей Премии "Больших перемен", награды получат самые "теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты". По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, "глобальная задача движения – создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле". Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки движения.

https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html

https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820392333.html

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общество, москва, владимир путин, ксения разуваева