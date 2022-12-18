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Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями - РИА Новости, 18.12.2022
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Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями
Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями - РИА Новости, 18.12.2022
Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями
Санкции Евросоюза можно рассматривать как показатель его бессилия и как знак, что попавшие в санкционный список творческие деятели все делают правильно, заявил... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:10
2022-12-18T10:10
борис корчевников
никита михалков
григорий лепс
россия
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза можно рассматривать как показатель его бессилия и как знак, что попавшие в санкционный список творческие деятели все делают правильно, заявил РИА Новости генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, комментируя введенные против него санкции ЕС. Корчевников, а также кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков были включены в санкционный список ЕС 16 декабря. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физическим лицам также запрещены поездки в Евросоюз. "Принимаю поздравления с внесением в санкционный список. Рад. Лучшего сигнала о том, что мы с коллегами все делаем правильно, и не представить. Что они только будут санкционировать? Все мои счета и дома - здесь. А ездить туда я и не собирался", - сказал Корчевников РИА Новости. Он отметил, что никогда не поедет без острой рабочей необходимости ни в одну страну, которая поставляет оружие, чтобы убивать русских, пока эта страна в этом публично не покается. "По-моему эти санкции против меня и многих моих коллег в очередной раз так красноречиво показывают жалкое бессилие санкций - им уже самим нечего санкционировать. Ими движет бессильная злоба: ведь это все страны, которые абсолютно беззаконно вытворяли самые жуткие военные преступления только за последние десятилетия - и все они санкций избежали, а на Россию, которая пошла защищать тех, кого бьют, решили навалить запретов и санкций столько, сколько не знала ни одна страна в истории", - заключил телеведущий.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839459456.html
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борис корчевников, никита михалков, григорий лепс, россия, общество, санкции в отношении россии
Борис Корчевников, Никита Михалков, Григорий Лепс, Россия, Общество, Санкции в отношении России
10:10 18.12.2022
 
Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями

Глава телеканала "СПАС" Корчевников назвал санкции Евросоюза знаком бессилия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Борис Корчевников. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза можно рассматривать как показатель его бессилия и как знак, что попавшие в санкционный список творческие деятели все делают правильно, заявил РИА Новости генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, комментируя введенные против него санкции ЕС.
Корчевников, а также кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков были включены в санкционный список ЕС 16 декабря. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физическим лицам также запрещены поездки в Евросоюз.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 21:47
Миронов прокомментировал санкции ЕС против российских политических партий
"Принимаю поздравления с внесением в санкционный список. Рад. Лучшего сигнала о том, что мы с коллегами все делаем правильно, и не представить. Что они только будут санкционировать? Все мои счета и дома - здесь. А ездить туда я и не собирался", - сказал Корчевников РИА Новости.
Он отметил, что никогда не поедет без острой рабочей необходимости ни в одну страну, которая поставляет оружие, чтобы убивать русских, пока эта страна в этом публично не покается.
"По-моему эти санкции против меня и многих моих коллег в очередной раз так красноречиво показывают жалкое бессилие санкций - им уже самим нечего санкционировать. Ими движет бессильная злоба: ведь это все страны, которые абсолютно беззаконно вытворяли самые жуткие военные преступления только за последние десятилетия - и все они санкций избежали, а на Россию, которая пошла защищать тех, кого бьют, решили навалить запретов и санкций столько, сколько не знала ни одна страна в истории", - заключил телеведущий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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Борис КорчевниковНикита МихалковГригорий ЛепсРоссияОбществоСанкции в отношении России
 
 
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