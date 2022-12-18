https://ria.ru/20221218/sanktsii-1839499730.html

Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями

Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями - РИА Новости, 18.12.2022

Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями

Санкции Евросоюза можно рассматривать как показатель его бессилия и как знак, что попавшие в санкционный список творческие деятели все делают правильно, заявил... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:10

2022-12-18T10:10

2022-12-18T10:10

борис корчевников

никита михалков

григорий лепс

россия

общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза можно рассматривать как показатель его бессилия и как знак, что попавшие в санкционный список творческие деятели все делают правильно, заявил РИА Новости генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, комментируя введенные против него санкции ЕС. Корчевников, а также кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков были включены в санкционный список ЕС 16 декабря. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физическим лицам также запрещены поездки в Евросоюз. "Принимаю поздравления с внесением в санкционный список. Рад. Лучшего сигнала о том, что мы с коллегами все делаем правильно, и не представить. Что они только будут санкционировать? Все мои счета и дома - здесь. А ездить туда я и не собирался", - сказал Корчевников РИА Новости. Он отметил, что никогда не поедет без острой рабочей необходимости ни в одну страну, которая поставляет оружие, чтобы убивать русских, пока эта страна в этом публично не покается. "По-моему эти санкции против меня и многих моих коллег в очередной раз так красноречиво показывают жалкое бессилие санкций - им уже самим нечего санкционировать. Ими движет бессильная злоба: ведь это все страны, которые абсолютно беззаконно вытворяли самые жуткие военные преступления только за последние десятилетия - и все они санкций избежали, а на Россию, которая пошла защищать тех, кого бьют, решили навалить запретов и санкций столько, сколько не знала ни одна страна в истории", - заключил телеведущий.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839459456.html

https://ria.ru/20221217/zakharova-1839393061.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

борис корчевников, никита михалков, григорий лепс, россия, общество, санкции в отношении россии