Глава телеканала "СПАС" прокомментировал ситуацию с санкциями
Глава телеканала "СПАС" Корчевников назвал санкции Евросоюза знаком бессилия
Борис Корчевников. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза можно рассматривать как показатель его бессилия и как знак, что попавшие в санкционный список творческие деятели все делают правильно, заявил РИА Новости генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, комментируя введенные против него санкции ЕС.
Корчевников, а также кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков были включены в санкционный список ЕС 16 декабря. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физическим лицам также запрещены поездки в Евросоюз.
"Принимаю поздравления с внесением в санкционный список. Рад. Лучшего сигнала о том, что мы с коллегами все делаем правильно, и не представить. Что они только будут санкционировать? Все мои счета и дома - здесь. А ездить туда я и не собирался", - сказал Корчевников РИА Новости.
Он отметил, что никогда не поедет без острой рабочей необходимости ни в одну страну, которая поставляет оружие, чтобы убивать русских, пока эта страна в этом публично не покается.
"По-моему эти санкции против меня и многих моих коллег в очередной раз так красноречиво показывают жалкое бессилие санкций - им уже самим нечего санкционировать. Ими движет бессильная злоба: ведь это все страны, которые абсолютно беззаконно вытворяли самые жуткие военные преступления только за последние десятилетия - и все они санкций избежали, а на Россию, которая пошла защищать тех, кого бьют, решили навалить запретов и санкций столько, сколько не знала ни одна страна в истории", - заключил телеведущий.
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