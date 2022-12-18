https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html

На Западе нашли способ окончательно победить Россию

На Западе нашли способ окончательно победить Россию - РИА Новости, 18.12.2022

На Западе нашли способ окончательно победить Россию

Недавно британский аналитический центр — Королевский институт международных отношений, также известный как Чатем-Хаус, опубликовал статью директора своей... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:04

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Недавно британский аналитический центр — Королевский институт международных отношений, также известный как Чатем-Хаус, опубликовал статью директора своей программы по России и Евразии Джеймса Никси. В ней он пишет, что даже победа Украины на поле боя не поможет Западу одолеть Россию. Этого, по его мнению, можно добиться лишь одним способом — уничтожив нечто под названием "имперская идея" в российском сознании."Имперский зуд засел в россиянах так глубоко, что его нужно искоренить не только из российского арсенала, но и из намерений и настроений элит и простого народа. Этого сложно будет добиться, потому что многие верят в эту идею с религиозным пылом — даже Русская православная церковь оправдывает российскую "имперскость" мессианством", — пишет автор.Нет, вам не показалось: подданный бывшей владычицы морей винит другой народ в имперских амбициях. Да, это делает представитель нации, подарившей мировой литературе манифест колониализма под названием "Бремя белого человека".Примеров того, как Лондон старательно влачил это самое бремя на пути к строительству "империи, над которой никогда не заходит солнце", обильно сдабривая маршрут кровью, множество: это и Великий голод в Ирландии, и первые в истории концлагеря — для буров в Южной Африке, и травля целого народа опиумом в Китае, и работорговля африканцами (здесь, конечно, британцы не были одиноки — постаралась вся Европа, потому и приходится теперь преклонять колено).Отдельно стоит упомянуть Индию. Ее разграбление Британией — довольно известный факт, но не одним грабежом славилась владычица морей. Именно здесь англичане активно применяли такую штуку, как "дьявольский ветер": восставших сипаев привязывали к дулу пушки, а затем стреляли из нее, чтобы ядро или картечь прошли сквозь тело. И это были не единичные случаи — такие казни подданные королевы Виктории поставили на поток.Однако оставим историю историкам — в прошлом у многих народов найдутся страницы, которые сегодняшнему читателю покажутся чудовищными (хотя едва ли их можно будет сплести в столь увесистые тома, как у Соединенного Королевства). Десятилетия назад Британия лишилась своих колоний, но от колониального мышления не избавилась до сих пор. Впрочем, стоит отметить, что это, как и с работорговлей, касается всего Запада.Британия, США и Европа после холодной войны провозгласили себя хозяевами земного шара. Они изобретали более утонченные способы обогащения за чужой счет, изменяя механизм, но сохраняя суть. Благополучие западной цивилизации столетиями строилось за счет эксплуатации других народов, укрепляя в головах ее представителей мысль о собственной исключительности. Распад Советского Союза стал последним доводом в ее пользу, потому что у Запада не осталось равных по силе оппонентов с точки зрения идей.И тогда он бросился менять мир по образу и подобию своему. В Лондоне, Вашингтоне, Париже и других европейских столицах пришли к выводу, что они вправе определять правильную сторону истории, правильность и неправильность взглядов, мыслей, предпочтений. Необходимость экспорта западной демократии стала аксиомой: хорошо лишь то, что они посчитают хорошим. И дурно лишь то, что они осудят.Под этим знаменем проходили бомбардировки Югославии, вторжения в Афганистан и Ирак, "арабская весна", операция НАТО в Ливии. При этом истребления мирных жителей в ДНР и ЛНР Запад предпочитал не замечать.Но, как показало дальнейшее развитие событий, "цивилизованный мир" оказался неправ. Нигде ему не удалось добиться заявленных целей, а их действия все меньше соответствовали эпитету "цивилизованный".Несмотря на это, США и их союзники продолжают считать свою точку зрения единственно верной и навязывать ее всему миру — что это, господин Никси, если не проявление имперских идей? И проявляется такое поведение не только в политике, но и в других сферах. Как иначе объяснить все новые буквы в аббревиатуре ЛГБТК+? Это все больше скатывается в сюр и буффонаду — стараниями либерально-демократического лагеря избитый мем про гендер "боевой вертолет Apache" скоро воплотится в реальность. И они несут это знамя туда, где его вовсе не ждут, — в общества, где религия и традиции играют куда более заметную роль.В этом отношении Запад превращается в эдакого мистера Смита из "Матрицы" — все, к чему он прикасается, он хочет сделать собой. В этой связи напрашивается еще одна аналогия: программа, которая была призвана защищать матрицу, сама в итоге превратилась в вирус, не сказать — в опухоль.При этом то, что Никси пытается выдать за имперское мышление, — не что иное, как попытка себя защитить от этого натиска. Россия не стала частью западного мира после распада СССР, она оказалась слишком отличной от него в идейном смысле, чтобы отказаться от своего культурного наследия. И слишком большой и богатой, чтобы США, Британия и их союзники оставили это без внимания.Безусловно, с имперским мышлением нужно бороться. Именно это и делает Россия, бросая вызов однополярному миру. Это очень непростой путь, но в этом противостоянии Россия осмысляет себя и пытается сформулировать свое видение будущего — этого права она едва не лишилась после распада СССР. Конечно, это осмысление не произойдет быстро, но процесс уже запущен, и остановить его не получится.

https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html

https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

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авторы, в мире, сша, королевский институт международных отношений, россия, нато, великобритания