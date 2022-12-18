https://ria.ru/20221218/reabilitatsiya-1839500064.html

ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов

ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов - РИА Новости, 18.12.2022

ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов

"Единая Россия" предлагает создать программу по реабилитации детей из новых регионов, в рамках которой должны быть задействованы специалисты по... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:14

2022-12-18T10:14

2022-12-18T10:14

общество

анна кузнецова

сочи

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820940410_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_e5d18fc7b267b755e624ec49690303c7.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает создать программу по реабилитации детей из новых регионов, в рамках которой должны быть задействованы специалисты по социально-психологическому и психолого-педагогическому сопровождению, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" предлагает создать комплексную программу реабилитации для детей из новых регионов. В первую очередь, её участниками станут дети, пострадавшие от обстрелов", - говорится в сообщении. Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, также остро стоят вопросы протезирования. Она также предложила Минпросвещению, Минтруду и Минздраву изучить реабилитационный потенциал социальных учреждений, а психологов - подключиться к координирующей работе в части подготовки и обучения специалистов.

https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html

https://ria.ru/20221005/dispanserizatsiya-1821723991.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анна кузнецова, сочи, единая россия