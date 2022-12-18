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ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов - РИА Новости, 18.12.2022
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ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов
ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов - РИА Новости, 18.12.2022
ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов
"Единая Россия" предлагает создать программу по реабилитации детей из новых регионов, в рамках которой должны быть задействованы специалисты по... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:14
2022-12-18T10:14
общество
анна кузнецова
сочи
единая россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает создать программу по реабилитации детей из новых регионов, в рамках которой должны быть задействованы специалисты по социально-психологическому и психолого-педагогическому сопровождению, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" предлагает создать комплексную программу реабилитации для детей из новых регионов. В первую очередь, её участниками станут дети, пострадавшие от обстрелов", - говорится в сообщении. Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, также остро стоят вопросы протезирования. Она также предложила Минпросвещению, Минтруду и Минздраву изучить реабилитационный потенциал социальных учреждений, а психологов - подключиться к координирующей работе в части подготовки и обучения специалистов.
https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html
https://ria.ru/20221005/dispanserizatsiya-1821723991.html
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общество, анна кузнецова, сочи, единая россия
Общество, Анна Кузнецова, Сочи, Единая Россия
10:14 18.12.2022
 
ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов

ЕР предложила создать комплексную программу реабилитации детей из новых регионов

© Фото : Министерство культуры РФДети из ДНР и ЛНР
Дети из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Министерство культуры РФ
Дети из ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает создать программу по реабилитации детей из новых регионов, в рамках которой должны быть задействованы специалисты по социально-психологическому и психолого-педагогическому сопровождению, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" предлагает создать комплексную программу реабилитации для детей из новых регионов. В первую очередь, её участниками станут дети, пострадавшие от обстрелов", - говорится в сообщении.
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:55
В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России
Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, также остро стоят вопросы протезирования.
"Это касается не только детей, но и взрослых, что является ещё одним доказательством, что это должна быть федеральная программа. Безусловно, необходимо социально-психологическое, психолого-педагогическое сопровождение реабилитации и оценка количества требуемых специалистов", - приводят в пресс-службе слова Кузнецовой на совещании в Сочи с профильными министерствами и представителями учреждений.
Она также предложила Минпросвещению, Минтруду и Минздраву изучить реабилитационный потенциал социальных учреждений, а психологов - подключиться к координирующей работе в части подготовки и обучения специалистов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах
 
ОбществоАнна КузнецоваСочиЕдиная Россия
 
 
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