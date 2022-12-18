ЕР предложила создать программу реабилитации детей из новых регионов
ЕР предложила создать комплексную программу реабилитации детей из новых регионов
© Фото : Министерство культуры РФДети из ДНР и ЛНР
© Фото : Министерство культуры РФ
Дети из ДНР и ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает создать программу по реабилитации детей из новых регионов, в рамках которой должны быть задействованы специалисты по социально-психологическому и психолого-педагогическому сопровождению, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" предлагает создать комплексную программу реабилитации для детей из новых регионов. В первую очередь, её участниками станут дети, пострадавшие от обстрелов", - говорится в сообщении.
Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, также остро стоят вопросы протезирования.
"Это касается не только детей, но и взрослых, что является ещё одним доказательством, что это должна быть федеральная программа. Безусловно, необходимо социально-психологическое, психолого-педагогическое сопровождение реабилитации и оценка количества требуемых специалистов", - приводят в пресс-службе слова Кузнецовой на совещании в Сочи с профильными министерствами и представителями учреждений.
Она также предложила Минпросвещению, Минтруду и Минздраву изучить реабилитационный потенциал социальных учреждений, а психологов - подключиться к координирующей работе в части подготовки и обучения специалистов.