https://ria.ru/20221218/razvedka-1839534070.html

Российские войска уничтожили три украинские ДРГ в Запорожье и ДНР

Российские войска уничтожили три украинские ДРГ в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 18.12.2022

Российские войска уничтожили три украинские ДРГ в Запорожье и ДНР

ВС РФ уничтожили 3 украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожье и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:06

2022-12-18T15:06

2022-12-18T15:19

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запорожская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 3 украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожье и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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донецкая народная республика, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, в мире