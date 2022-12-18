https://ria.ru/20221218/razvedka-1839534070.html
Российские войска уничтожили три украинские ДРГ в Запорожье и ДНР
Российские войска уничтожили три украинские ДРГ в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 18.12.2022
Российские войска уничтожили три украинские ДРГ в Запорожье и ДНР
ВС РФ уничтожили 3 украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожье и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:06
2022-12-18T15:06
2022-12-18T15:19
донецкая народная республика
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 3 украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожье и ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
15:06 18.12.2022 (обновлено: 15:19 18.12.2022)
Российские войска уничтожили три украинские ДРГ в Запорожье и ДНР
ВС России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожье и ДНР