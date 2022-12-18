https://ria.ru/20221218/radakin-1839481314.html

Глава британского генштаба выступил за более прочные связи с Россией

Глава британского генштаба выступил за более прочные связи с Россией - РИА Новости, 18.12.2022

Глава британского генштаба выступил за более прочные связи с Россией

Глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что хотел бы более прочных связей с Россией ради максимальной пользы. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T04:45

2022-12-18T04:45

2022-12-18T05:00

тони радакин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что хотел бы более прочных связей с Россией ради максимальной пользы. Как отмечает газета Telegraph, которой Радакин дал интервью, начальник генштаба, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Лондоном, в течение года поддерживал контакт с российским коллегой Валерием Герасимовым. Как отметил адмирал, связи поддерживаются до сих пор, и он хотел бы "извлечь из них максимальную пользу".Глава британского генштаба, говорится в статье, отметил уважительный тон в телеграмме, направленной ранее президентом России Владимиром Путиным новому королю Великобритании Карлу III по случаю кончины его матери королевы Елизаветы II. При этом Радакин приветствовал любую возможность держать каналы связи открытыми. "Опасность в том, что вы настолько зацикливаетесь (на нынешней ситуации), что можете преувеличивать. Вам нужно анализировать, но не переусердствовать, и стараться быть уравновешенным", - заявил адмирал.В середине ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли заявлял, что Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Москвой.Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, отмечали, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".

https://ria.ru/20221212/posol-1837944193.html

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835358658.html

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тони радакин, валерий герасимов, карл iii, россия, великобритания, москва