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Россия сделает мир более справедливым своими поступками, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2022
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Россия сделает мир более справедливым своими поступками, заявил Путин
Россия сделает мир более справедливым своими поступками, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2022
Россия сделает мир более справедливым своими поступками, заявил Путин
Все происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему, заявил Владимир Путин, выступая с видеообращением к участникам первого съезда российского движения... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T18:09
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему, заявил Владимир Путин, выступая с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.Среди прочего президент выразил надежду, что подрастающее поколение сможет сделать этот мир более справедливым благодаря своим поступкам, решительности, а также открытости намерений и принципов. По его словам, речь идет о мире, в котором между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение, на возможность следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков. Также Путин подчеркнул, что в справедливом мире у всех людей будет возможность для самореализации независимо от происхождения и условий, в которых они выросли.
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Путин обратился к молодежи: "Мы сможем сделать мир более справедливым"
Путин обратился к молодежи: "Мы сможем сделать мир более справедливым"
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
18:09 18.12.2022 (обновлено: 18:47 18.12.2022)
 
Россия сделает мир более справедливым своими поступками, заявил Путин

Путин выразил уверенность, что все перемены в России и мире приведут к лучшему

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему, заявил Владимир Путин, выступая с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.
Среди прочего президент выразил надежду, что подрастающее поколение сможет сделать этот мир более справедливым благодаря своим поступкам, решительности, а также открытости намерений и принципов.
По его словам, речь идет о мире, в котором между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение, на возможность следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков. Также Путин подчеркнул, что в справедливом мире у всех людей будет возможность для самореализации независимо от происхождения и условий, в которых они выросли.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 14:27
Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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