Рейтинг@Mail.ru
"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/puma-1839510363.html
"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП
"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП - РИА Новости, 18.12.2022
"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП
Модернизированные бронетранспортеры системы Puma не выдержали учений в армии Германии, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на письмо генерал-майора Рупрехта... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:49
2022-12-18T15:41
в мире
технологии
германия
мюнстер
нижняя саксония
der spiegel
бундестаг германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839518060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4fde74f827074bd47b4212f1ed20036.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Модернизированные бронетранспортеры системы Puma не выдержали учений в армии Германии, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на письмо генерал-майора Рупрехта фон Батлера министру обороны страны.Как известно из письма военачальника, все 18 бронемашин за восемь дней отработки стрельбы из боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Puma в Мюнстере, Нижняя Саксония, вышли из строя, некоторые из них загорелись."C 18 боевых машин пехоты, с которыми рота начинала учения, боевая готовность упала до нуля боевых машин пехоты в течение последних восьми дней. Значит, полный провал. Последние две "Пумы" вчера тоже вышли из строя — из-за дефекта башни через полтора часа стрельб", — пояснили журналисты, цитируя сообщение фон Батлера.Прежде всего, добавляет издание, опасность представляет электроника высокотехнологичного БМП, в одной из машин даже произошло серьезное возгорание кабеля в отсеке водителя. Войска уже знали о характере дефектов, но сбои "никогда раньше не случались с такой частотой".Батлер также заявил, что крупное вложение бюджетных средств Германии в обновление БМП Puma очевидно не оправдало ожиданий. В бундесвере предположили, что полная боевая готовность роты может быть восстановлена только через три-четыре месяца.Ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой оказалась в худшем состоянии.
https://ria.ru/20221217/gaz-1839409395.html
https://ria.ru/20221215/rakety-1839014578.html
германия
мюнстер
нижняя саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839518060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72abe8edd9bc79097cc53a2e160224ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, германия, мюнстер, нижняя саксония, der spiegel, бундестаг германии
В мире, Технологии, Германия, Мюнстер, Нижняя Саксония, Der Spiegel, Бундестаг Германии
11:49 18.12.2022 (обновлено: 15:41 18.12.2022)
 
"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП

Der Spiegel: в армию Германии поставили неисправные бронетранспортеры Puma

© AFP 2022 / Patrik StollarzБоевая машина пехоты Puma Вооруженных сил Германии во время учений
Боевая машина пехоты Puma Вооруженных сил Германии во время учений - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
Боевая машина пехоты Puma Вооруженных сил Германии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Модернизированные бронетранспортеры системы Puma не выдержали учений в армии Германии, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на письмо генерал-майора Рупрехта фон Батлера министру обороны страны.
Как известно из письма военачальника, все 18 бронемашин за восемь дней отработки стрельбы из боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Puma в Мюнстере, Нижняя Саксония, вышли из строя, некоторые из них загорелись.
Вершина горы Фельдберг недалеко от города Франкфурт, Германия - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 16:23
СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов
"C 18 боевых машин пехоты, с которыми рота начинала учения, боевая готовность упала до нуля боевых машин пехоты в течение последних восьми дней. Значит, полный провал. Последние две "Пумы" вчера тоже вышли из строя — из-за дефекта башни через полтора часа стрельб", — пояснили журналисты, цитируя сообщение фон Батлера.
Прежде всего, добавляет издание, опасность представляет электроника высокотехнологичного БМП, в одной из машин даже произошло серьезное возгорание кабеля в отсеке водителя. Войска уже знали о характере дефектов, но сбои "никогда раньше не случались с такой частотой".
Батлер также заявил, что крупное вложение бюджетных средств Германии в обновление БМП Puma очевидно не оправдало ожиданий. В бундесвере предположили, что полная боевая готовность роты может быть восстановлена только через три-четыре месяца.
Ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой оказалась в худшем состоянии.
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 21:24Специальная военная операция на Украине
Германия передала Украине ракеты для IRIS-T и снаряды для гранатометов
 
В миреТехнологииГерманияМюнстерНижняя СаксонияDer SpiegelБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала