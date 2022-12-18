https://ria.ru/20221218/puma-1839510363.html

"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП

"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП - РИА Новости, 18.12.2022

"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП

Модернизированные бронетранспортеры системы Puma не выдержали учений в армии Германии, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на письмо генерал-майора Рупрехта... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:49

2022-12-18T11:49

2022-12-18T15:41

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нижняя саксония

der spiegel

бундестаг германии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Модернизированные бронетранспортеры системы Puma не выдержали учений в армии Германии, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на письмо генерал-майора Рупрехта фон Батлера министру обороны страны.Как известно из письма военачальника, все 18 бронемашин за восемь дней отработки стрельбы из боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Puma в Мюнстере, Нижняя Саксония, вышли из строя, некоторые из них загорелись."C 18 боевых машин пехоты, с которыми рота начинала учения, боевая готовность упала до нуля боевых машин пехоты в течение последних восьми дней. Значит, полный провал. Последние две "Пумы" вчера тоже вышли из строя — из-за дефекта башни через полтора часа стрельб", — пояснили журналисты, цитируя сообщение фон Батлера.Прежде всего, добавляет издание, опасность представляет электроника высокотехнологичного БМП, в одной из машин даже произошло серьезное возгорание кабеля в отсеке водителя. Войска уже знали о характере дефектов, но сбои "никогда раньше не случались с такой частотой".Батлер также заявил, что крупное вложение бюджетных средств Германии в обновление БМП Puma очевидно не оправдало ожиданий. В бундесвере предположили, что полная боевая готовность роты может быть восстановлена только через три-четыре месяца.Ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой оказалась в худшем состоянии.

https://ria.ru/20221217/gaz-1839409395.html

https://ria.ru/20221215/rakety-1839014578.html

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Ольга Матыс

в мире, технологии, германия, мюнстер, нижняя саксония, der spiegel, бундестаг германии