11:49 18.12.2022 (обновлено: 15:41 18.12.2022)
"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП
Der Spiegel: в армию Германии поставили неисправные бронетранспортеры Puma
Боевая машина пехоты Puma Вооруженных сил Германии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Модернизированные бронетранспортеры системы Puma не выдержали учений в армии Германии, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на письмо генерал-майора Рупрехта фон Батлера министру обороны страны.
Как известно из письма военачальника, все 18 бронемашин за восемь дней отработки стрельбы из боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Puma в Мюнстере, Нижняя Саксония, вышли из строя, некоторые из них загорелись.
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"C 18 боевых машин пехоты, с которыми рота начинала учения, боевая готовность упала до нуля боевых машин пехоты в течение последних восьми дней. Значит, полный провал. Последние две "Пумы" вчера тоже вышли из строя — из-за дефекта башни через полтора часа стрельб", — пояснили журналисты, цитируя сообщение фон Батлера.
Прежде всего, добавляет издание, опасность представляет электроника высокотехнологичного БМП, в одной из машин даже произошло серьезное возгорание кабеля в отсеке водителя. Войска уже знали о характере дефектов, но сбои "никогда раньше не случались с такой частотой".
Батлер также заявил, что крупное вложение бюджетных средств Германии в обновление БМП Puma очевидно не оправдало ожиданий. В бундесвере предположили, что полная боевая готовность роты может быть восстановлена только через три-четыре месяца.
Ранее уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что материальная база армии Германии в связи с поддержкой Украины военной техникой оказалась в худшем состоянии.