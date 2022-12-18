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Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией - РИА Новости, 18.12.2022
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Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией
Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией - РИА Новости, 18.12.2022
Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией
Вашингтон не заинтересован в дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой и "жестком" противостоянии с Россией, заявил РИА Новости доктор политических наук,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:49
2022-12-18T14:49
россия
сша
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вашингтон не заинтересован в дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой и "жестком" противостоянии с Россией, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя публикацию NYT о том, что американские чиновники пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на главу генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ранее газета New York Times утверждала, что американские чиновники пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на Герасимова. Как говорится в сообщении, после внутренних дискуссий Вашингтон попросил Украину отменить атаку, но Киев заявил, что она уже начата. Источник этой информации в сообщении не указан, также не говорится о том, на какой период пришлись описанные события. "Это укладывается в общую стратегическую позицию США. Американцы не заинтересованы в жестком противостоянии, они готовы помогать, делать оружие, на этом зарабатывая, но дойти до того, чтобы убирать высокопоставленных чиновников в министре обороны (РФ - ред.), - они не заинтересованы, потому что это приведет к очень серьёзным осложнениям, наши отношения и так находятся на нуле с американцами, но это привело бы к окончательному разрыву отношений", - сказал эксперт, комментируя публикации СМИ. "К такому развитию событий они (США - ред.) пока не готовы. На настоящий момент в сложном противостоянии с Россией США не заинтересованы, только опосредованно - руками украинцев", - добавил Гусев.
https://ria.ru/20221216/rossiya-1839323695.html
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россия, сша, в мире, украина
Россия, США, В мире, Украина
14:49 18.12.2022
 
Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией

Профессор РАН Гусев не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вашингтон не заинтересован в дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой и "жестком" противостоянии с Россией, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя публикацию NYT о том, что американские чиновники пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на главу генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Ранее газета New York Times утверждала, что американские чиновники пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на Герасимова. Как говорится в сообщении, после внутренних дискуссий Вашингтон попросил Украину отменить атаку, но Киев заявил, что она уже начата. Источник этой информации в сообщении не указан, также не говорится о том, на какой период пришлись описанные события.
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"Это укладывается в общую стратегическую позицию США. Американцы не заинтересованы в жестком противостоянии, они готовы помогать, делать оружие, на этом зарабатывая, но дойти до того, чтобы убирать высокопоставленных чиновников в министре обороны (РФ - ред.), - они не заинтересованы, потому что это приведет к очень серьёзным осложнениям, наши отношения и так находятся на нуле с американцами, но это привело бы к окончательному разрыву отношений", - сказал эксперт, комментируя публикации СМИ.
"К такому развитию событий они (США - ред.) пока не готовы. На настоящий момент в сложном противостоянии с Россией США не заинтересованы, только опосредованно - руками украинцев", - добавил Гусев.
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