https://ria.ru/20221218/protivostoyanie-1839530998.html

Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией

Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией - РИА Новости, 18.12.2022

Политолог не видит интереса США в "жестком" противостоянии с Россией

Вашингтон не заинтересован в дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой и "жестком" противостоянии с Россией, заявил РИА Новости доктор политических наук,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:49

2022-12-18T14:49

2022-12-18T14:49

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вашингтон не заинтересован в дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой и "жестком" противостоянии с Россией, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя публикацию NYT о том, что американские чиновники пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на главу генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ранее газета New York Times утверждала, что американские чиновники пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на Герасимова. Как говорится в сообщении, после внутренних дискуссий Вашингтон попросил Украину отменить атаку, но Киев заявил, что она уже начата. Источник этой информации в сообщении не указан, также не говорится о том, на какой период пришлись описанные события. "Это укладывается в общую стратегическую позицию США. Американцы не заинтересованы в жестком противостоянии, они готовы помогать, делать оружие, на этом зарабатывая, но дойти до того, чтобы убирать высокопоставленных чиновников в министре обороны (РФ - ред.), - они не заинтересованы, потому что это приведет к очень серьёзным осложнениям, наши отношения и так находятся на нуле с американцами, но это привело бы к окончательному разрыву отношений", - сказал эксперт, комментируя публикации СМИ. "К такому развитию событий они (США - ред.) пока не готовы. На настоящий момент в сложном противостоянии с Россией США не заинтересованы, только опосредованно - руками украинцев", - добавил Гусев.

https://ria.ru/20221216/rossiya-1839323695.html

https://ria.ru/20221215/sistema-1839001016.html

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россия, сша, в мире, украина