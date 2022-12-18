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Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2022
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Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ
Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2022
Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ
Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-18T22:26
2022-12-19T03:43
экономика
чехия
прага
европа
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. Отмечается, что в рамках проекта Праги механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ. ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.
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экономика, чехия, прага, европа, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Чехия, Прага, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
22:26 18.12.2022 (обновлено: 03:43 19.12.2022)
 
Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ до €188 за мегаватт-час

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
"Правительство Чехии... предложило снизить потолок до 188 евро за МВт.ч по сравнению с потолком в 275 евро, предложенным в прошлом месяце Европейской Комиссией", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в рамках проекта Праги механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ.
ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.
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