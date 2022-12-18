https://ria.ru/20221218/potolok-1839604248.html

Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ

Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2022

Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ, пишут СМИ

Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-18T22:26

2022-12-18T22:26

2022-12-19T03:43

экономика

чехия

прага

европа

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. Отмечается, что в рамках проекта Праги механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ. ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ - до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.

https://ria.ru/20221217/neft-1839451390.html

чехия

прага

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, чехия, прага, европа, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии