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Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги

Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги - РИА Новости, 18.12.2022

Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги

Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой, заявил РИА... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T07:42

2022-12-18T07:42

2022-12-18T12:22

катрин колонна

леон додону-пунагаза

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цар

париж

минобороны франции

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой, заявил РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза. Ранее министр раскритиковала снимок, сделанный полицейскими на месте теракта в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. На фотографии отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки.По его мнению, эту записку могли оставить только французы. "Это французы написали, что все русские должны уехать из Африки. Почему они убрали своих солдат из ЦАР? Убрали и убрали, а теперь жалеют. Пусть дадут нам жить", — добавил Додону-Пунагаза.Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано: "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о том, что Сытый получил такую записку с угрозами, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась обеспечением безопасности в ЦАР. Покушение на главу Русского дома в ЦАР произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Ее отправили от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из города Ломе, столицы Того.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови. В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.За день до покушения Минобороны Франции заявило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центрально-Африканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну. В Париже отметили, что эта миссия "больше не имела оперативного обоснования". Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/pokushenie-1839153421.html

https://ria.ru/20221216/miting-1839326694.html

https://ria.ru/20221217/sostoyanie-1839459166.html

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катрин колонна, леон додону-пунагаза, евгений пригожин, банги, цар, париж, минобороны франции, dhl, оон, политика