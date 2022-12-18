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Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги - РИА Новости, 18.12.2022
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Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги
Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги - РИА Новости, 18.12.2022
Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги
Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой, заявил РИА... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:42
2022-12-18T12:22
катрин колонна
леон додону-пунагаза
евгений пригожин
банги
цар
париж
минобороны франции
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой, заявил РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза. Ранее министр раскритиковала снимок, сделанный полицейскими на месте теракта в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. На фотографии отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки.По его мнению, эту записку могли оставить только французы. "Это французы написали, что все русские должны уехать из Африки. Почему они убрали своих солдат из ЦАР? Убрали и убрали, а теперь жалеют. Пусть дадут нам жить", — добавил Додону-Пунагаза.Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано: "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о том, что Сытый получил такую записку с угрозами, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась обеспечением безопасности в ЦАР. Покушение на главу Русского дома в ЦАР произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Ее отправили от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из города Ломе, столицы Того.По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови. В полиции произошедшее назвали терактом.Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.За день до покушения Минобороны Франции заявило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центрально-Африканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну. В Париже отметили, что эта миссия "больше не имела оперативного обоснования". Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/pokushenie-1839153421.html
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катрин колонна, леон додону-пунагаза, евгений пригожин, банги, цар, париж, минобороны франции, dhl, оон, политика
Катрин Колонна, Леон Додону-Пунагаза, Евгений Пригожин, Банги, ЦАР, Париж, Минобороны Франции, DHL, ООН, Политика
07:42 18.12.2022 (обновлено: 12:22 18.12.2022)
 
Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги

Посол ЦАР в Москве: глава МИД Франции хочет защитить себя заявлениями о русской пропаганде

© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой, заявил РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
Ранее министр раскритиковала снимок, сделанный полицейскими на месте теракта в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. На фотографии отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки.

"То, что произошло вчера, это ужасно. То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда, — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто еще может делать такое, кроме французов? Она не верит официальной съемке, тому, что было опубликовано в газетах, это вообще ужас", — сказал посол.

По его мнению, эту записку могли оставить только французы.
"Это французы написали, что все русские должны уехать из Африки. Почему они убрали своих солдат из ЦАР? Убрали и убрали, а теперь жалеют. Пусть дадут нам жить", — добавил Додону-Пунагаза.
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Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано: "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о том, что Сытый получил такую записку с угрозами, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась обеспечением безопасности в ЦАР.
Покушение на главу Русского дома в ЦАР произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Ее отправили от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из города Ломе, столицы Того.
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По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови. В полиции произошедшее назвали терактом.
Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.
За день до покушения Минобороны Франции заявило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центрально-Африканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну. В Париже отметили, что эта миссия "больше не имела оперативного обоснования".
Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
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Катрин КолоннаЛеон Додону-ПунагазаЕвгений ПригожинБангиЦАРПарижМинобороны ФранцииDHLООНПолитика
 
 
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