07:42 18.12.2022 (обновлено: 12:22 18.12.2022)
Посол ЦАР прокомментировал заявления главы МИД Франции по теракту в Банги
Посол ЦАР в Москве: глава МИД Франции хочет защитить себя заявлениями о русской пропаганде
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна пытается защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой, заявил РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
Ранее министр раскритиковала снимок, сделанный полицейскими на месте теракта в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. На фотографии отчетливо видна записка с угрозой "от всех французов" и призывом к русским убраться из Африки.
"То, что произошло вчера, это ужасно. То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда, — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто еще может делать такое, кроме французов? Она не верит официальной съемке, тому, что было опубликовано в газетах, это вообще ужас", — сказал посол.
По его мнению, эту записку могли оставить только французы.
"Это французы написали, что все русские должны уехать из Африки. Почему они убрали своих солдат из ЦАР? Убрали и убрали, а теперь жалеют. Пусть дадут нам жить", — добавил Додону-Пунагаза.
Ранее РИА Новости сообщало о записке, которую агентство получило от представителей полиции Банги с места взрыва в кабинете Сытого. На узком листе бумаги по-русски напечатано: "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Ранее о том, что Сытый получил такую записку с угрозами, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", которая занималась обеспечением безопасности в ЦАР.
По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови. В полиции произошедшее назвали терактом.
Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.
За день до покушения Минобороны Франции заявило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центрально-Африканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну. В Париже отметили, что эта миссия "больше не имела оперативного обоснования".
Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.