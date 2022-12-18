Рейтинг@Mail.ru
Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/pomosch-1839503654.html
Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО
Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО - РИА Новости, 18.12.2022
Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО
Благотворительная акция "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" завершилась в столице, инициативу поддержали москвичи разных возрастов, которые... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:51
2022-12-18T10:54
общество
владимир филиппов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Благотворительная акция "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" завершилась в столице, инициативу поддержали москвичи разных возрастов, которые связали более 8,5 тысячи вещей и писали письма с новогодними поздравлениями для участников специальной военно операции (СВО), сообщается на сайте мэра Москвы. "Участниками акции стали более десяти тысяч человек в возрасте от семи до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тысячи теплых вещей — варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым", — приводятся на сайте слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова. Отмечается, что в акции также участвовали лидеры клубов центров московского долголетия, молодежный совет столичного комплекса социального развития, преподаватели проекта "Московское долголетие", Московский городской совет ветеранов, воспитанники центров содействия семейному воспитанию, подопечные реабилитационно-образовательных и реабилитационных учреждений, служба психологической помощи, посетители центров госуслуг "Мои документы", волонтеры, сотрудники Главного архивного управления столицы и многие другие. Как уточняется, в ближайшее время военнослужащие получат более пяти тысяч носков, свыше тысячи варежек и перчаток, более пяти тысяч писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения. В состав посылок вошли и другие теплые вещи, также балаклавы, термобелье и сладкие подарки. Московская городская нотариальная палата закупила для мобилизованных спальные мешки, генераторы и теплые вещи.
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html
https://ria.ru/20221217/abkhaziya-1839387463.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир филиппов, москва
Общество, Владимир Филиппов, Москва
10:51 18.12.2022 (обновлено: 10:54 18.12.2022)
 
Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО

Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО по акции "Поделись теплом"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Благотворительная акция "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" завершилась в столице, инициативу поддержали москвичи разных возрастов, которые связали более 8,5 тысячи вещей и писали письма с новогодними поздравлениями для участников специальной военно операции (СВО), сообщается на сайте мэра Москвы.
"Участниками акции стали более десяти тысяч человек в возрасте от семи до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тысячи теплых вещей — варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым", — приводятся на сайте слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.
Мобилизованные в Москве прощаются с родственниками - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:17
Десять тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили социальную помощь
Отмечается, что в акции также участвовали лидеры клубов центров московского долголетия, молодежный совет столичного комплекса социального развития, преподаватели проекта "Московское долголетие", Московский городской совет ветеранов, воспитанники центров содействия семейному воспитанию, подопечные реабилитационно-образовательных и реабилитационных учреждений, служба психологической помощи, посетители центров госуслуг "Мои документы", волонтеры, сотрудники Главного архивного управления столицы и многие другие.
Как уточняется, в ближайшее время военнослужащие получат более пяти тысяч носков, свыше тысячи варежек и перчаток, более пяти тысяч писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения. В состав посылок вошли и другие теплые вещи, также балаклавы, термобелье и сладкие подарки. Московская городская нотариальная палата закупила для мобилизованных спальные мешки, генераторы и теплые вещи.
Отправка гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 13:50
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса
 
ОбществоВладимир ФилипповМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала