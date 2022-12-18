10:51 18.12.2022 (обновлено: 10:54 18.12.2022)
Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО
Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО по акции "Поделись теплом"
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Благотворительная акция "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" завершилась в столице, инициативу поддержали москвичи разных возрастов, которые связали более 8,5 тысячи вещей и писали письма с новогодними поздравлениями для участников специальной военно операции (СВО), сообщается на сайте мэра Москвы.
"Участниками акции стали более десяти тысяч человек в возрасте от семи до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тысячи теплых вещей — варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым", — приводятся на сайте слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.
Отмечается, что в акции также участвовали лидеры клубов центров московского долголетия, молодежный совет столичного комплекса социального развития, преподаватели проекта "Московское долголетие", Московский городской совет ветеранов, воспитанники центров содействия семейному воспитанию, подопечные реабилитационно-образовательных и реабилитационных учреждений, служба психологической помощи, посетители центров госуслуг "Мои документы", волонтеры, сотрудники Главного архивного управления столицы и многие другие.
Как уточняется, в ближайшее время военнослужащие получат более пяти тысяч носков, свыше тысячи варежек и перчаток, более пяти тысяч писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения. В состав посылок вошли и другие теплые вещи, также балаклавы, термобелье и сладкие подарки. Московская городская нотариальная палата закупила для мобилизованных спальные мешки, генераторы и теплые вещи.
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