https://ria.ru/20221218/pomosch-1839503654.html

Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО

Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО - РИА Новости, 18.12.2022

Москвичи связали более восьми тысяч вещей для участников СВО

Благотворительная акция "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" завершилась в столице, инициативу поддержали москвичи разных возрастов, которые... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:51

2022-12-18T10:51

2022-12-18T10:54

общество

владимир филиппов

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Благотворительная акция "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" завершилась в столице, инициативу поддержали москвичи разных возрастов, которые связали более 8,5 тысячи вещей и писали письма с новогодними поздравлениями для участников специальной военно операции (СВО), сообщается на сайте мэра Москвы. "Участниками акции стали более десяти тысяч человек в возрасте от семи до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тысячи теплых вещей — варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым", — приводятся на сайте слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова. Отмечается, что в акции также участвовали лидеры клубов центров московского долголетия, молодежный совет столичного комплекса социального развития, преподаватели проекта "Московское долголетие", Московский городской совет ветеранов, воспитанники центров содействия семейному воспитанию, подопечные реабилитационно-образовательных и реабилитационных учреждений, служба психологической помощи, посетители центров госуслуг "Мои документы", волонтеры, сотрудники Главного архивного управления столицы и многие другие. Как уточняется, в ближайшее время военнослужащие получат более пяти тысяч носков, свыше тысячи варежек и перчаток, более пяти тысяч писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения. В состав посылок вошли и другие теплые вещи, также балаклавы, термобелье и сладкие подарки. Московская городская нотариальная палата закупила для мобилизованных спальные мешки, генераторы и теплые вещи.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html

https://ria.ru/20221217/abkhaziya-1839387463.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир филиппов, москва