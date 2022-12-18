Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/podrostki-1839486691.html
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков - РИА Новости, 18.12.2022
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков
Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает полиция города. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:20
2022-12-18T07:25
в мире
атланта
джорджия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f52b71791e1e649d01d15f90fcfff457.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает полиция города. "Четырнадцатилетний и 16-летний юноши скончались на месте. Три человека были доставлены в местную больницу: 15-летняя девушка, 11-летний мальчик и 15-летний молодой человек. Мы знаем, что произошел некий спор в соцсетях, который перерос в стрельбу", - сообщил замначальника полиции Чарльз Хэмптон-младший на брифинге, видеозапись которого размещена на странице полиции Атланты в соцсетях. Он отметил, что одна группа людей пришла с оружием в квартиру, а затем другая группа открыла огонь. На вопрос, можно ли охарактеризовать случившееся как перестрелку, представитель полиции ответил, что это будет "справедливая оценка". По словам Хэмптона, насилие началось внутри квартиры, а затем продолжилось снаружи, где и были найдены тела погибших.
https://ria.ru/20221217/strelba-1839341177.html
атланта
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd206871147cb40e84abad115543ef55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, атланта, джорджия
В мире, Атланта, Джорджия
07:20 18.12.2022 (обновлено: 07:25 18.12.2022)
 
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков

Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Morry Gash, File
Автомобиль полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает полиция города.
"Четырнадцатилетний и 16-летний юноши скончались на месте. Три человека были доставлены в местную больницу: 15-летняя девушка, 11-летний мальчик и 15-летний молодой человек. Мы знаем, что произошел некий спор в соцсетях, который перерос в стрельбу", - сообщил замначальника полиции Чарльз Хэмптон-младший на брифинге, видеозапись которого размещена на странице полиции Атланты в соцсетях.
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 06:54
СМИ: число погибших после стрельбы у школы в Чикаго возросло до двух
Он отметил, что одна группа людей пришла с оружием в квартиру, а затем другая группа открыла огонь. На вопрос, можно ли охарактеризовать случившееся как перестрелку, представитель полиции ответил, что это будет "справедливая оценка". По словам Хэмптона, насилие началось внутри квартиры, а затем продолжилось снаружи, где и были найдены тела погибших.
 
В миреАтлантаДжорджия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала