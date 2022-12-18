https://ria.ru/20221218/podrostki-1839486691.html
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков - РИА Новости, 18.12.2022
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков
Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает полиция города. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:20
2022-12-18T07:20
2022-12-18T07:25
в мире
атланта
джорджия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f52b71791e1e649d01d15f90fcfff457.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает полиция города. "Четырнадцатилетний и 16-летний юноши скончались на месте. Три человека были доставлены в местную больницу: 15-летняя девушка, 11-летний мальчик и 15-летний молодой человек. Мы знаем, что произошел некий спор в соцсетях, который перерос в стрельбу", - сообщил замначальника полиции Чарльз Хэмптон-младший на брифинге, видеозапись которого размещена на странице полиции Атланты в соцсетях. Он отметил, что одна группа людей пришла с оружием в квартиру, а затем другая группа открыла огонь. На вопрос, можно ли охарактеризовать случившееся как перестрелку, представитель полиции ответил, что это будет "справедливая оценка". По словам Хэмптона, насилие началось внутри квартиры, а затем продолжилось снаружи, где и были найдены тела погибших.
https://ria.ru/20221217/strelba-1839341177.html
атланта
джорджия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd206871147cb40e84abad115543ef55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, атланта, джорджия
В мире, Атланта, Джорджия
07:20 18.12.2022 (обновлено: 07:25 18.12.2022)
При стрельбе в Атланте погибли двое подростков
Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта