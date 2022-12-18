https://ria.ru/20221218/podrostki-1839486691.html

При стрельбе в Атланте погибли двое подростков

При стрельбе в Атланте погибли двое подростков - РИА Новости, 18.12.2022

При стрельбе в Атланте погибли двое подростков

Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает полиция города. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T07:20

2022-12-18T07:20

2022-12-18T07:25

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия, сообщает полиция города. "Четырнадцатилетний и 16-летний юноши скончались на месте. Три человека были доставлены в местную больницу: 15-летняя девушка, 11-летний мальчик и 15-летний молодой человек. Мы знаем, что произошел некий спор в соцсетях, который перерос в стрельбу", - сообщил замначальника полиции Чарльз Хэмптон-младший на брифинге, видеозапись которого размещена на странице полиции Атланты в соцсетях. Он отметил, что одна группа людей пришла с оружием в квартиру, а затем другая группа открыла огонь. На вопрос, можно ли охарактеризовать случившееся как перестрелку, представитель полиции ответил, что это будет "справедливая оценка". По словам Хэмптона, насилие началось внутри квартиры, а затем продолжилось снаружи, где и были найдены тела погибших.

https://ria.ru/20221217/strelba-1839341177.html

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в мире, атланта, джорджия