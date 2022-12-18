https://ria.ru/20221218/pochta-1839520634.html
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России" - РИА Новости, 18.12.2022
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"
Правительство России одобрило выделение средств "Почте России" на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщается на... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:30
2022-12-18T13:30
2022-12-18T13:47
экономика
владимир путин
россия
почта россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств "Почте России" на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Президент России Владимир Путин в августе 2021 года поручал провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях.
https://ria.ru/20221201/naznachenie-1835687608.html
https://ria.ru/20221013/pensii-1823744589.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия, почта россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Почта России
13:30 18.12.2022 (обновлено: 13:47 18.12.2022)
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России" в селах