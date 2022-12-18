Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России" - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/pochta-1839520634.html
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России" - РИА Новости, 18.12.2022
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"
Правительство России одобрило выделение средств "Почте России" на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщается на... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:30
2022-12-18T13:47
экономика
владимир путин
россия
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570740750_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_67a3b2010b0244be283f28ac5f677a15.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств "Почте России" на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Президент России Владимир Путин в августе 2021 года поручал провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях.
https://ria.ru/20221201/naznachenie-1835687608.html
https://ria.ru/20221013/pensii-1823744589.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570740750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a87f96aea4341937375c73fa5645b159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, почта россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Почта России
13:30 18.12.2022 (обновлено: 13:47 18.12.2022)
 
Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"

Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России" в селах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудница отделения "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств "Почте России" на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Михаил Волков - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 18:27
Правительство предложило Волкова на пост главы "Почты России"
Уточняется, что бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.
Президент России Владимир Путин в августе 2021 года поручал провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях.
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:07
В ГД предложат дать "Почте России" исключительное право на доставку пенсий
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала