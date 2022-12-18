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Участники Российского движения молодежи переголосуют за название - РИА Новости, 18.12.2022
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Участники Российского движения молодежи переголосуют за название
Участники Российского движения молодежи переголосуют за название - РИА Новости, 18.12.2022
Участники Российского движения молодежи переголосуют за название
Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров предложил переголосовать за название движения в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:03
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общество
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров предложил переголосовать за название движения в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Также к концу съезда объявлено переголосование за название "Движение первых", в ходе которого за оставление названия проголосовали 848 человек, 527 - против, еще 98 воздержались.
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общество, россия
Общество, Россия
20:03 18.12.2022
 
Участники Российского движения молодежи переголосуют за название

Участники Российского движения детей и молодежи переголосуют за название в понедельник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров предложил переголосовать за название движения в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
"Очень много людей "за", есть "против". На самом деле нам нужно, наверное, с вами сегодня уделить время этому вопросу, пообсуждать вечером еще раз. И мы, при том, что решение действительно легитимно, оно принято. Но, наверное, с тем, чтобы услышать друг друга, с тем, чтобы действительно еще раз подтвердить это решение или его опровергнуть, мы завтра должны еще раз переголосовать один вопрос", - сказал Гуров на первом съезде Российского движения детей и молодежи в Доме молодежи.
Также к концу съезда объявлено переголосование за название "Движение первых", в ходе которого за оставление названия проголосовали 848 человек, 527 - против, еще 98 воздержались.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 14:27
Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи
 
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