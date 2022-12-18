https://ria.ru/20221218/peregolosovanie-1839584899.html
Участники Российского движения молодежи переголосуют за название
Участники Российского движения молодежи переголосуют за название - РИА Новости, 18.12.2022
Участники Российского движения молодежи переголосуют за название
Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров предложил переголосовать за название движения в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:03
2022-12-18T20:03
2022-12-18T20:03
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров предложил переголосовать за название движения в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Также к концу съезда объявлено переголосование за название "Движение первых", в ходе которого за оставление названия проголосовали 848 человек, 527 - против, еще 98 воздержались.
https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839527462.html
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общество, россия
Участники Российского движения молодежи переголосуют за название
Участники Российского движения детей и молодежи переголосуют за название в понедельник
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров предложил переголосовать за название движения в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
"Очень много людей "за", есть "против". На самом деле нам нужно, наверное, с вами сегодня уделить время этому вопросу, пообсуждать вечером еще раз. И мы, при том, что решение действительно легитимно, оно принято. Но, наверное, с тем, чтобы услышать друг друга, с тем, чтобы действительно еще раз подтвердить это решение или его опровергнуть, мы завтра должны еще раз переголосовать один вопрос", - сказал Гуров на первом съезде Российского движения детей и молодежи в Доме молодежи.
Также к концу съезда объявлено переголосование за название "Движение первых", в ходе которого за оставление названия проголосовали 848 человек, 527 - против, еще 98 воздержались.