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Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул - РИА Новости, 18.12.2022
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Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул
Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул - РИА Новости, 18.12.2022
Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул
Два борта Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки из-за непогоды в Москве, утром в воскресенье вернулись в Стамбул, сообщило РИА Новости посольство России в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:00
2022-12-18T14:01
в мире
хельсинки
турция
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два борта Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки из-за непогоды в Москве, утром в воскресенье вернулись в Стамбул, сообщило РИА Новости посольство России в Финляндии. По сообщению диппредставительства, примерно в 6 часов утра по местному времени в посольство поступило несколько звонков от пассажиров и их родственников. По словам обратившихся, самолеты находились в Хельсинки-Вантаа приблизительно с 3 часов ночи, пассажиры оставались на борту. "Вскоре после поступления первых обращений в посольство авиакомпания Pegasus приняла решение о возвращении рейсов в Турцию. После 7 часов утра оба борта вылетели из Хельсинки. По имеющимся сведениям, они благополучно приземлились в Стамбуле", - сообщила дипмиссия в комментарии агентству.
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в мире, хельсинки, турция, происшествия, москва, стамбул
В мире, Хельсинки, Турция, Происшествия, Москва, Стамбул
14:00 18.12.2022 (обновлено: 14:01 18.12.2022)
 
Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул

Посольство России в Финляндии: севшие в Хельсинки рейсы Pegasus вернулись в Стамбул

CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два борта Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки из-за непогоды в Москве, утром в воскресенье вернулись в Стамбул, сообщило РИА Новости посольство России в Финляндии.
"Восемнадцатого декабря этого года два рейса авиакомпании Pegasus, следовавшие из Анталии и Измира в Москву, совершили посадку в аэропорту Хельсинки–Вантаа вследствие неблагоприятных погодных условий по маршруту следования", - уведомило посольство.
По сообщению диппредставительства, примерно в 6 часов утра по местному времени в посольство поступило несколько звонков от пассажиров и их родственников. По словам обратившихся, самолеты находились в Хельсинки-Вантаа приблизительно с 3 часов ночи, пассажиры оставались на борту.
"Вскоре после поступления первых обращений в посольство авиакомпания Pegasus приняла решение о возвращении рейсов в Турцию. После 7 часов утра оба борта вылетели из Хельсинки. По имеющимся сведениям, они благополучно приземлились в Стамбуле", - сообщила дипмиссия в комментарии агентству.
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