https://ria.ru/20221218/pegasus-1839523757.html

Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул

Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул - РИА Новости, 18.12.2022

Рейсы Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки, вернулись в Стамбул

Два борта Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки из-за непогоды в Москве, утром в воскресенье вернулись в Стамбул, сообщило РИА Новости посольство России в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:00

2022-12-18T14:00

2022-12-18T14:01

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турция

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два борта Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки из-за непогоды в Москве, утром в воскресенье вернулись в Стамбул, сообщило РИА Новости посольство России в Финляндии. По сообщению диппредставительства, примерно в 6 часов утра по местному времени в посольство поступило несколько звонков от пассажиров и их родственников. По словам обратившихся, самолеты находились в Хельсинки-Вантаа приблизительно с 3 часов ночи, пассажиры оставались на борту. "Вскоре после поступления первых обращений в посольство авиакомпания Pegasus приняла решение о возвращении рейсов в Турцию. После 7 часов утра оба борта вылетели из Хельсинки. По имеющимся сведениям, они благополучно приземлились в Стамбуле", - сообщила дипмиссия в комментарии агентству.

https://ria.ru/20221205/samolet-1836352504.html

хельсинки

турция

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в мире, хельсинки, турция, происшествия, москва, стамбул