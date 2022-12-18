https://ria.ru/20221218/patsienty-1839599361.html

Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты

Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты - РИА Новости, 18.12.2022

Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что очагов горения не выявлено после проверки поврежденных из-за обстрела корпусов больницы имени Калинина в Донецке,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T21:45

2022-12-18T21:45

2022-12-18T21:45

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что очагов горения не выявлено после проверки поврежденных из-за обстрела корпусов больницы имени Калинина в Донецке, пациентов переводят в уцелевшие палаты, об эвакуации за пределы корпусов речи не идет. Он отметил, что, по предварительным данным, известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. "Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты", - подчеркнул Кулемзин. Ранее сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики заявил РИА Новости, что при обстреле Донецка украинскими войсками повреждены три корпуса больницы имени Калинина.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html

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алексей кулемзин (донецк), донецк, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины