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Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/patsienty-1839599361.html
Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты
Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты - РИА Новости, 18.12.2022
Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что очагов горения не выявлено после проверки поврежденных из-за обстрела корпусов больницы имени Калинина в Донецке,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T21:45
2022-12-18T21:45
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что очагов горения не выявлено после проверки поврежденных из-за обстрела корпусов больницы имени Калинина в Донецке, пациентов переводят в уцелевшие палаты, об эвакуации за пределы корпусов речи не идет. Он отметил, что, по предварительным данным, известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. "Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты", - подчеркнул Кулемзин. Ранее сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики заявил РИА Новости, что при обстреле Донецка украинскими войсками повреждены три корпуса больницы имени Калинина.
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алексей кулемзин (донецк), донецк, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:45 18.12.2022
 
Пациентов больницы имени Калинина в Донецке переведут в уцелевшие палаты

Кулемзин: пациентов подвергшейся обстрелу больницы в Донецке переведут в уцелевшие палаты

Последствия обстрела больницы в Донецке. Кадр видео
Последствия обстрела больницы в Донецке. Кадр видео
Последствия обстрела больницы в Донецке. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что очагов горения не выявлено после проверки поврежденных из-за обстрела корпусов больницы имени Калинина в Донецке, пациентов переводят в уцелевшие палаты, об эвакуации за пределы корпусов речи не идет.
"В результате обследования поврежденных корпусов больницы им. Калинина очагов горения не обнаружено", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительным данным, известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести.
"Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты", - подчеркнул Кулемзин.
Ранее сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики заявил РИА Новости, что при обстреле Донецка украинскими войсками повреждены три корпуса больницы имени Калинина.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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