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Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/patsient-1839605012.html
Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке
Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что скончался пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле корпуса больницы имени Калинина в Донецке. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T22:31
2022-12-18T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что скончался пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле корпуса больницы имени Калинина в Донецке. Украинские войска в воскресенье обстреляли донецкую больницу имени Калинина. В МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что повреждены три корпуса больницы. Пушилин ранее сообщал, что известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. "К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения - черепно-мозговую и торакальную травмы - при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что приносит искренние соболезнования близким и родным погибшего.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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в мире, денис пушилин, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
22:31 18.12.2022
 
Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке

Пушилин: умер пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке

Последствия обстрела больницы в Донецке. Кадр видео
Последствия обстрела больницы в Донецке. Кадр видео
Последствия обстрела больницы в Донецке. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что скончался пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле корпуса больницы имени Калинина в Донецке.
Украинские войска в воскресенье обстреляли донецкую больницу имени Калинина. В МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что повреждены три корпуса больницы. Пушилин ранее сообщал, что известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести.
"К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения - черепно-мозговую и торакальную травмы - при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что приносит искренние соболезнования близким и родным погибшего.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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