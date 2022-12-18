https://ria.ru/20221218/patsient-1839605012.html

Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке

Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022

Умер мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что скончался пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле корпуса больницы имени Калинина в Донецке. РИА Новости, 18.12.2022

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2022-12-18T22:31

2022-12-18T22:31

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что скончался пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле корпуса больницы имени Калинина в Донецке. Украинские войска в воскресенье обстреляли донецкую больницу имени Калинина. В МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что повреждены три корпуса больницы. Пушилин ранее сообщал, что известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. "К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения - черепно-мозговую и торакальную травмы - при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что приносит искренние соболезнования близким и родным погибшего.

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Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецк, украина, вооруженные силы украины