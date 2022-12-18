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"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже - РИА Новости, 18.12.2022
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"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже
"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже - РИА Новости, 18.12.2022
"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже
Массовый митинг, организованный политической партией "Патриоты", прошел в Париже.
2022-12-18T16:24
2022-12-18T16:24
видео
в мире
париж
нато
патриот
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Демонстранты шли по улицам с плакатами: "Импичмент Макрону", "Франция должна покинуть НАТО", "Сопротивление". К акции присоединись тысячи французов. Недовольство населения связано в первую очередь с закрытием малых предприятий из-за высоких цен на энергоносители. Президент партии "Патриотов" Флориан Филиппо заявил: "Мы должны прекратить антироссийские санкции, потому что это не служит миру, а нам приносит страдания".
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"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже
Массовый митинг, организованный политической партией "Патриоты", прошел в Париже. Демонстранты шли по улицам с плакатами: "Франция должна покинуть НАТО", "Импичмент Макрону", "Сопротивление". К акции присоединись тысячи французов. Недовольство населения связано в первую очередь с закрытием малых предприятий из-за высоких цен на энергоносители. Президент партии "Патриотов" Флориан Филиппо заявил: "Мы должны прекратить антироссийские санкции, потому что это не служит миру, а нам приносит страдания."
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видео, в мире, париж, нато, патриот, видео
Видео, В мире, Париж, НАТО, Патриот
"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже
Массовый митинг, организованный политической партией "Патриоты", прошел в Париже.
2022-12-18T16:24
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16:24 18.12.2022
 

"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже

Читать ria.ru в
Массовый митинг, организованный политической партией "Патриоты", прошел в Париже.
Демонстранты шли по улицам с плакатами: "Импичмент Макрону", "Франция должна покинуть НАТО", "Сопротивление". К акции присоединись тысячи французов. Недовольство населения связано в первую очередь с закрытием малых предприятий из-за высоких цен на энергоносители. Президент партии "Патриотов" Флориан Филиппо заявил: "Мы должны прекратить антироссийские санкции, потому что это не служит миру, а нам приносит страдания".
 
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