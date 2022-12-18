https://ria.ru/20221218/parizh-1839547072.html

"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже

"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже - РИА Новости, 18.12.2022

"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже

Массовый митинг, организованный политической партией "Патриоты", прошел в Париже.

2022-12-18T16:24

2022-12-18T16:24

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видео

в мире

париж

нато

патриот

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Демонстранты шли по улицам с плакатами: "Импичмент Макрону", "Франция должна покинуть НАТО", "Сопротивление". К акции присоединись тысячи французов. Недовольство населения связано в первую очередь с закрытием малых предприятий из-за высоких цен на энергоносители. Президент партии "Патриотов" Флориан Филиппо заявил: "Мы должны прекратить антироссийские санкции, потому что это не служит миру, а нам приносит страдания".

париж

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2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Франция должна покинуть НАТО". Митинг в Париже Массовый митинг, организованный политической партией "Патриоты", прошел в Париже. Демонстранты шли по улицам с плакатами: "Франция должна покинуть НАТО", "Импичмент Макрону", "Сопротивление". К акции присоединись тысячи французов. Недовольство населения связано в первую очередь с закрытием малых предприятий из-за высоких цен на энергоносители. Президент партии "Патриотов" Флориан Филиппо заявил: "Мы должны прекратить антироссийские санкции, потому что это не служит миру, а нам приносит страдания." 2022-12-18T16:24 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, в мире, париж, нато, патриот, видео