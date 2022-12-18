https://ria.ru/20221218/otravlenie-1839613005.html

В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом - РИА Новости, 18.12.2022

В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

Пять человек, включая троих детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T23:21

2022-12-18T23:21

2022-12-18T23:46

происшествия

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он уточнил, что в числе пострадавших девочки семи и 16 лет, мальчик девяти лет, а также две женщины 40 и 68 лет.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, трое детей попали в больницу вместе со своими матерью и бабушкой."Следователями проводится доследственная проверка по факту госпитализации семьи с подозрением на отравление окисью углерода. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20221214/gaz-1838747341.html

саратовская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)