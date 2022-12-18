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В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом - РИА Новости, 18.12.2022
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В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом - РИА Новости, 18.12.2022
В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
Пять человек, включая троих детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T23:21
2022-12-18T23:46
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он уточнил, что в числе пострадавших девочки семи и 16 лет, мальчик девяти лет, а также две женщины 40 и 68 лет.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, трое детей попали в больницу вместе со своими матерью и бабушкой."Следователями проводится доследственная проверка по факту госпитализации семьи с подозрением на отравление окисью углерода. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20221214/gaz-1838747341.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:21 18.12.2022 (обновлено: 23:46 18.12.2022)
 
В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

Под Саратовом трое детей и двое взрослых отравились угарным газом, они госпитализированы

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"В 21.50 (20.50 мск) в Ершовском районе, поселок Тулайково, улица Центральная, дом 10, квартира 1, (произошло) ингаляционное отравление неизвестным веществом, выяснено впоследствии - угарный газ. Пострадали пять человек, из них трое детей. Все доставлены в Ершовскую РБ (районную больницу) в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке", - написал Костин в Telegram-канале.
Он уточнил, что в числе пострадавших девочки семи и 16 лет, мальчик девяти лет, а также две женщины 40 и 68 лет.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, трое детей попали в больницу вместе со своими матерью и бабушкой.
"Следователями проводится доследственная проверка по факту госпитализации семьи с подозрением на отравление окисью углерода. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - сказала собеседница агентства.
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 23:33
В Саратове мать с тремя детьми отравились угарным газом
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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