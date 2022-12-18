23:21 18.12.2022 (обновлено: 23:46 18.12.2022)
В Саратовской области трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
Под Саратовом трое детей и двое взрослых отравились угарным газом, они госпитализированы
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"В 21.50 (20.50 мск) в Ершовском районе, поселок Тулайково, улица Центральная, дом 10, квартира 1, (произошло) ингаляционное отравление неизвестным веществом, выяснено впоследствии - угарный газ. Пострадали пять человек, из них трое детей. Все доставлены в Ершовскую РБ (районную больницу) в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке", - написал Костин в Telegram-канале.
Он уточнил, что в числе пострадавших девочки семи и 16 лет, мальчик девяти лет, а также две женщины 40 и 68 лет.
"Следователями проводится доследственная проверка по факту госпитализации семьи с подозрением на отравление окисью углерода. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - сказала собеседница агентства.
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