Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке
Снаряд от украинской РСЗО попал в жилой дом в Донецке, повредил две квартиры и кровлю
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Снаряд от РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры в результате третьего за вечер массированного обстрела Ворошиловского района, жильцы квартир не пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
"Я вообще-то один живу, я там находился в спальне. Там все чисто, только вот на кухне прорвало воду - течет. А потом как зашел сюда, тут вообще ничего не было видно, все стояло в пыли штукатурной… ужасно, конечно", - рассказал агентству пожилой житель одной из поврежденных квартир.
Помимо повреждений двух квартир и кровли прорвало водоснабжение, подтоплены оказались соседние квартиры на этаже, а также на этажах ниже.
На протяжении всего воскресенья украинские силовики наносят удары по районам Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 ракет из РСЗО "Град".
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