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Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке

Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022

Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке

Снаряд от РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры в результате третьего за вечер массированного обстрела... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T22:40

2022-12-18T22:40

2022-12-18T22:40

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Снаряд от РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры в результате третьего за вечер массированного обстрела Ворошиловского района, жильцы квартир не пострадали, передает корреспондент РИА Новости. Помимо повреждений двух квартир и кровли прорвало водоснабжение, подтоплены оказались соседние квартиры на этаже, а также на этажах ниже. На протяжении всего воскресенья украинские силовики наносят удары по районам Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, жилье, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины