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Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839606697.html
Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке
Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке
Снаряд от РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры в результате третьего за вечер массированного обстрела... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T22:40
2022-12-18T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Снаряд от РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры в результате третьего за вечер массированного обстрела Ворошиловского района, жильцы квартир не пострадали, передает корреспондент РИА Новости. Помимо повреждений двух квартир и кровли прорвало водоснабжение, подтоплены оказались соседние квартиры на этаже, а также на этажах ниже. На протяжении всего воскресенья украинские силовики наносят удары по районам Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
донецк
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в мире, жилье, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
22:40 18.12.2022
 
Снаряд от украинской РСЗО попал в многоквартирный жилой дом в Донецке

Снаряд от украинской РСЗО попал в жилой дом в Донецке, повредил две квартиры и кровлю

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Снаряд от РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры в результате третьего за вечер массированного обстрела Ворошиловского района, жильцы квартир не пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
"Я вообще-то один живу, я там находился в спальне. Там все чисто, только вот на кухне прорвало воду - течет. А потом как зашел сюда, тут вообще ничего не было видно, все стояло в пыли штукатурной… ужасно, конечно", - рассказал агентству пожилой житель одной из поврежденных квартир.
Помимо повреждений двух квартир и кровли прорвало водоснабжение, подтоплены оказались соседние квартиры на этаже, а также на этажах ниже.
На протяжении всего воскресенья украинские силовики наносят удары по районам Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 ракет из РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖильеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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