https://ria.ru/20221218/obstrel-1839574605.html
При обстреле агрофермы в ДНР уничтожены ангары с запасами зерна
При обстреле агрофермы в ДНР уничтожены ангары с запасами зерна - РИА Новости, 18.12.2022
При обстреле агрофермы в ДНР уничтожены ангары с запасами зерна
Украинские войска нанесли удар по населенному пункту Кутейниково в ДНР, уничтожив ангары с зерном, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T18:52
2022-12-18T18:52
2022-12-18T20:13
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по населенному пункту Кутейниково в ДНР, уничтожив ангары с зерном, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).Отмечается, что ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО M-142 HIMARS. Время обстрела населенного пункта не указывается."В результате обстрела уничтожены ангары с запасами зерна ООО "Агрофирма "Кутейниковский агропродукт". Жертв удалось избежать", — говорится в сообщении представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го.РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221218/donbass-1839543761.html
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:52 18.12.2022 (обновлено: 20:13 18.12.2022)
При обстреле агрофермы в ДНР уничтожены ангары с запасами зерна
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Кутейниково уничтожены ангары с запасами зерна