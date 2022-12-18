https://ria.ru/20221218/obstrel-1839574605.html

При обстреле агрофермы в ДНР уничтожены ангары с запасами зерна

При обстреле агрофермы в ДНР уничтожены ангары с запасами зерна - РИА Новости, 18.12.2022

При обстреле агрофермы в ДНР уничтожены ангары с запасами зерна

Украинские войска нанесли удар по населенному пункту Кутейниково в ДНР, уничтожив ангары с зерном, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T18:52

2022-12-18T18:52

2022-12-18T20:13

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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по населенному пункту Кутейниково в ДНР, уничтожив ангары с зерном, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).Отмечается, что ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО M-142 HIMARS. Время обстрела населенного пункта не указывается."В результате обстрела уничтожены ангары с запасами зерна ООО "Агрофирма "Кутейниковский агропродукт". Жертв удалось избежать", — говорится в сообщении представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го.РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221218/donbass-1839543761.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

донецкая народная республика

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, украина, сша, bae systems, lockheed martin