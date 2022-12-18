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Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839502753.html
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:40
2022-12-18T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 23.30 ВСУ выпустили по городу Голая Пристань 8 снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от контролируемого ими Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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херсонская область
херсон
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в мире, херсонская область , херсон, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
10:40 18.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

Украинские войска обстреляли из артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно офисного помещения, поврежденное в результате обстрелов
Окно офисного помещения, поврежденное в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно офисного помещения, поврежденное в результате обстрелов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 23.30 ВСУ выпустили по городу Голая Пристань 8 снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от контролируемого ими Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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