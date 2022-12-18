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Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:40
2022-12-18T10:40
2022-12-18T10:40
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 23.30 ВСУ выпустили по городу Голая Пристань 8 снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от контролируемого ими Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли из артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области