https://ria.ru/20221218/moskva-1839500855.html

Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа

Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа - РИА Новости, 18.12.2022

Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа

Снег, плотный порывистый ветер, из-за влажности которого температура будет ощущаться, как ниже минус 10, ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:24

2022-12-18T10:24

2022-12-18T10:24

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Снег, плотный порывистый ветер, из-за влажности которого температура будет ощущаться, как ниже минус 10, ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью снежного циклонического вихря, куда поступят порции более холодного воздуха, с температурным фоном немного ниже климатической нормы. В Москве облачно, временами снег, метель. Я думаю, что снег продолжится до 18-21 часа, после чего наступит передышка - можно откапываться от рекордных сугробов. Будет "окно" до следующего дня", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 6, в Подмосковье - минус 3 - минус 8. "Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. При такой высокой относительной влажности воздуха, 93%, и плотном ветре, тем более северных румбов, будет казаться на 6 градусов холоднее, чем то, что есть на самом деле, - по ощущениям минус 10 - минус 12. Вот такой балтийский синдром. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/sneg-1839248530.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)