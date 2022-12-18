Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа
Синоптик Тишковец: снег в Москве продлится до 18-21 часа, после чего наступит передышка
© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Снег, плотный порывистый ветер, из-за влажности которого температура будет ощущаться, как ниже минус 10, ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью снежного циклонического вихря, куда поступят порции более холодного воздуха, с температурным фоном немного ниже климатической нормы. В Москве облачно, временами снег, метель. Я думаю, что снег продолжится до 18-21 часа, после чего наступит передышка - можно откапываться от рекордных сугробов. Будет "окно" до следующего дня", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 6, в Подмосковье - минус 3 - минус 8.
"Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. При такой высокой относительной влажности воздуха, 93%, и плотном ветре, тем более северных румбов, будет казаться на 6 градусов холоднее, чем то, что есть на самом деле, - по ощущениям минус 10 - минус 12. Вот такой балтийский синдром. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.