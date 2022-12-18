Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/moskva-1839500855.html
Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа
Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа - РИА Новости, 18.12.2022
Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа
Снег, плотный порывистый ветер, из-за влажности которого температура будет ощущаться, как ниже минус 10, ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:24
2022-12-18T10:24
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838649399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fa4c1eba70a5066206f3883f6bd5735.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Снег, плотный порывистый ветер, из-за влажности которого температура будет ощущаться, как ниже минус 10, ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью снежного циклонического вихря, куда поступят порции более холодного воздуха, с температурным фоном немного ниже климатической нормы. В Москве облачно, временами снег, метель. Я думаю, что снег продолжится до 18-21 часа, после чего наступит передышка - можно откапываться от рекордных сугробов. Будет "окно" до следующего дня", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 6, в Подмосковье - минус 3 - минус 8. "Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. При такой высокой относительной влажности воздуха, 93%, и плотном ветре, тем более северных румбов, будет казаться на 6 градусов холоднее, чем то, что есть на самом деле, - по ощущениям минус 10 - минус 12. Вот такой балтийский синдром. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/sneg-1839248530.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838649399_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9c52f54d6edbf15e339890f1fc7bcc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
10:24 18.12.2022
 
Синоптик рассказал, что снег в Москве будет идти до 18-21 часа

Синоптик Тишковец: снег в Москве продлится до 18-21 часа, после чего наступит передышка

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Снег, плотный порывистый ветер, из-за влажности которого температура будет ощущаться, как ниже минус 10, ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью снежного циклонического вихря, куда поступят порции более холодного воздуха, с температурным фоном немного ниже климатической нормы. В Москве облачно, временами снег, метель. Я думаю, что снег продолжится до 18-21 часа, после чего наступит передышка - можно откапываться от рекордных сугробов. Будет "окно" до следующего дня", - рассказал Тишковец.
Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 09:51
Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года
Он отметил, что температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 6, в Подмосковье - минус 3 - минус 8.
"Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. При такой высокой относительной влажности воздуха, 93%, и плотном ветре, тем более северных румбов, будет казаться на 6 градусов холоднее, чем то, что есть на самом деле, - по ощущениям минус 10 - минус 12. Вот такой балтийский синдром. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
Мужчина убирает снег во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 04:00Сказано в эфире
Врач предупредил о заболевании, при котором нельзя чистить снег
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала