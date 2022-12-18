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В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221218/moskva-1839491909.html
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:43
2022-12-18T12:18
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8:29 мск, во Внуково 20 рейсов задержали, девять отменили; в Домодедово 22 рейса задержали и два отменили; в Шереметьево восемь рейсов задержали, два отменили. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50 процентов. По его данным, днем в воскресенье в столице выпадет еще до десяти миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), россия, новости - туризм
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Туризм, Новости - Туризм
08:43 18.12.2022 (обновлено: 12:18 18.12.2022)
 
В московских аэропортах отменили 13 рейсов

В московских аэропортах из-за снегопада отменили 13 рейсов и задержали 50 вылетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8:29 мск, во Внуково 20 рейсов задержали, девять отменили; в Домодедово 22 рейса задержали и два отменили; в Шереметьево восемь рейсов задержали, два отменили.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50 процентов. По его данным, днем в воскресенье в столице выпадет еще до десяти миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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