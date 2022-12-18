https://ria.ru/20221218/moskva-1839491909.html
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:43
2022-12-18T08:43
2022-12-18T12:18
общество
евгений тишковец
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туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8:29 мск, во Внуково 20 рейсов задержали, девять отменили; в Домодедово 22 рейса задержали и два отменили; в Шереметьево восемь рейсов задержали, два отменили. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50 процентов. По его данным, днем в воскресенье в столице выпадет еще до десяти миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.
https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html
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РИА Новости
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), россия, новости - туризм
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Туризм, Новости - Туризм
08:43 18.12.2022 (обновлено: 12:18 18.12.2022)
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах из-за снегопада отменили 13 рейсов и задержали 50 вылетов