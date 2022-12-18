https://ria.ru/20221218/moskva-1839491909.html

В московских аэропортах отменили 13 рейсов

В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022

В московских аэропортах отменили 13 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:43

2022-12-18T08:43

2022-12-18T12:18

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8:29 мск, во Внуково 20 рейсов задержали, девять отменили; в Домодедово 22 рейса задержали и два отменили; в Шереметьево восемь рейсов задержали, два отменили. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50 процентов. По его данным, днем в воскресенье в столице выпадет еще до десяти миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.

https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), россия, новости - туризм