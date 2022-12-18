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За сутки в московском регионе выпало до половины месячной нормы осадков
За сутки в московском регионе выпало до половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 18.12.2022
За сутки в московском регионе выпало до половины месячной нормы осадков
За сутки в Москве выпала почти одна треть, а в Подмосковье – 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:56
2022-12-18T07:56
2022-12-18T08:00
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выпала почти одна треть, а в Подмосковье – 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами - рекордное количество осадков. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, метеорологи зафиксировали 15 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, в Новой Москве зафиксировано 18 миллиметров осадков. В Подмосковье снега еще больше: в Долгопрудном и Можайске – 20 миллиметров, в Коломне и Кашире – 22 миллиметра, в Павловском Посаде – 23 миллиметра, что составляет 50% месячного объема.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), новая москва
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Новая Москва
07:56 18.12.2022 (обновлено: 08:00 18.12.2022)
За сутки в московском регионе выпало до половины месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков