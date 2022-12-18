https://ria.ru/20221218/molodezh-1839572471.html

Российское движение молодежи назвали "Движением первых"

Российское движение молодежи назвали "Движением первых" - РИА Новости, 18.12.2022

Российское движение молодежи назвали "Движением первых"

Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T18:43

2022-12-18T18:43

2022-12-18T19:34

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости.За этот вариант проголосовали 1278 человек, против выступили семь, еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника.Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве. Как уточнили в пресс-службе организации, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и ее организацию.Как отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, Российское движение детей и молодежи появилось не так быстро, поскольку требовалось создать подходящую платформу для разных организаций такого рода — Российского движения школьников, Юнармии, конкурса "Большая перемена".Он добавил, что Владимир Путин многие годы проводит работу с детьми и молодежью. По его словам, благодаря созданию детского движения может реализоваться принцип, который российский лидер заложил в основу работы: "Каждый человек у нас талантлив, задача государства — помочь каждому ребенку и молодому человеку быстрее найти и реализовать свой талант".Важным событием первого дня съезда стало видеообращение Путина к участникам мероприятия. В числе прочего он выразил надежду на то, что молодое поколение благодаря своей решительности, поступкам и открытости намерений сделает мир более справедливым.На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдет награждение победителей Премии "Больших перемен", награды получат самые "теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты".По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, "глобальная задача движения — создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле".Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки организации.

https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839527462.html

https://ria.ru/20221218/putin-1839566886.html

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общество, россия, ксения разуваева, москва