https://ria.ru/20221218/molodezh-1839572471.html
Российское движение молодежи назвали "Движением первых"
Российское движение молодежи назвали "Движением первых" - РИА Новости, 18.12.2022
Российское движение молодежи назвали "Движением первых"
Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T18:43
2022-12-18T18:43
2022-12-18T19:34
общество
россия
ксения разуваева
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839580847_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_6b0d3caec66b19408eb425607fbd4d69.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости.За этот вариант проголосовали 1278 человек, против выступили семь, еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника.Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве. Как уточнили в пресс-службе организации, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и ее организацию.Как отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, Российское движение детей и молодежи появилось не так быстро, поскольку требовалось создать подходящую платформу для разных организаций такого рода — Российского движения школьников, Юнармии, конкурса "Большая перемена".Он добавил, что Владимир Путин многие годы проводит работу с детьми и молодежью. По его словам, благодаря созданию детского движения может реализоваться принцип, который российский лидер заложил в основу работы: "Каждый человек у нас талантлив, задача государства — помочь каждому ребенку и молодому человеку быстрее найти и реализовать свой талант".Важным событием первого дня съезда стало видеообращение Путина к участникам мероприятия. В числе прочего он выразил надежду на то, что молодое поколение благодаря своей решительности, поступкам и открытости намерений сделает мир более справедливым.На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдет награждение победителей Премии "Больших перемен", награды получат самые "теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты".По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, "глобальная задача движения — создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле".Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки организации.
https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839527462.html
https://ria.ru/20221218/putin-1839566886.html
https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839580847_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_691c1e680fe60276ceb373f4063208bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ксения разуваева, москва
Общество, Россия, Ксения Разуваева, Москва
18:43 18.12.2022 (обновлено: 19:34 18.12.2022)
Российское движение молодежи назвали "Движением первых"
Участники Российского движения молодежи выбрали на съезде название "Движение первых"
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости.
За этот вариант проголосовали 1278 человек, против выступили семь, еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника.
Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве
. Как уточнили в пресс-службе организации, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и ее организацию.
Как отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, Российское движение детей и молодежи появилось не так быстро, поскольку требовалось создать подходящую платформу для разных организаций такого рода — Российского движения школьников, Юнармии, конкурса "Большая перемена".
Он добавил, что Владимир Путин многие годы проводит работу с детьми и молодежью.
"Мне очень нравится настрой ребят, мне нравятся эмоции. Поэтому я абсолютно уверен, что у них точно все получится. А мы им постараемся помочь", — заявил Кириенко.
По его словам, благодаря созданию детского движения может реализоваться принцип, который российский лидер заложил в основу работы: "Каждый человек у нас талантлив, задача государства — помочь каждому ребенку и молодому человеку быстрее найти и реализовать свой талант".
Важным событием первого дня съезда стало видеообращение Путина к участникам мероприятия. В числе прочего он выразил надежду на то, что молодое поколение благодаря своей решительности, поступкам и открытости намерений сделает мир более справедливым.
На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдет награждение победителей Премии "Больших перемен", награды получат самые "теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты".
По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой
, "глобальная задача движения — создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле".
Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России
, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки организации.