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Российское движение молодежи назвали "Движением первых" - РИА Новости, 18.12.2022
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Российское движение молодежи назвали "Движением первых"
Российское движение молодежи назвали "Движением первых" - РИА Новости, 18.12.2022
Российское движение молодежи назвали "Движением первых"
Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T18:43
2022-12-18T19:34
общество
россия
ксения разуваева
москва
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости.За этот вариант проголосовали 1278 человек, против выступили семь, еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника.Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве. Как уточнили в пресс-службе организации, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и ее организацию.Как отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, Российское движение детей и молодежи появилось не так быстро, поскольку требовалось создать подходящую платформу для разных организаций такого рода — Российского движения школьников, Юнармии, конкурса "Большая перемена".Он добавил, что Владимир Путин многие годы проводит работу с детьми и молодежью. По его словам, благодаря созданию детского движения может реализоваться принцип, который российский лидер заложил в основу работы: "Каждый человек у нас талантлив, задача государства — помочь каждому ребенку и молодому человеку быстрее найти и реализовать свой талант".Важным событием первого дня съезда стало видеообращение Путина к участникам мероприятия. В числе прочего он выразил надежду на то, что молодое поколение благодаря своей решительности, поступкам и открытости намерений сделает мир более справедливым.На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдет награждение победителей Премии "Больших перемен", награды получат самые "теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты".По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, "глобальная задача движения — создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле".Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки организации.
https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839527462.html
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общество, россия, ксения разуваева, москва
Общество, Россия, Ксения Разуваева, Москва
18:43 18.12.2022 (обновлено: 19:34 18.12.2022)
 
Российское движение молодежи назвали "Движением первых"

Участники Российского движения молодежи выбрали на съезде название "Движение первых"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название "Движение первых", передает корреспондент РИА Новости.
За этот вариант проголосовали 1278 человек, против выступили семь, еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника.
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Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи
Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве. Как уточнили в пресс-службе организации, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и ее организацию.
Как отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, Российское движение детей и молодежи появилось не так быстро, поскольку требовалось создать подходящую платформу для разных организаций такого рода — Российского движения школьников, Юнармии, конкурса "Большая перемена".
Он добавил, что Владимир Путин многие годы проводит работу с детьми и молодежью.
"Мне очень нравится настрой ребят, мне нравятся эмоции. Поэтому я абсолютно уверен, что у них точно все получится. А мы им постараемся помочь", — заявил Кириенко.
По его словам, благодаря созданию детского движения может реализоваться принцип, который российский лидер заложил в основу работы: "Каждый человек у нас талантлив, задача государства — помочь каждому ребенку и молодому человеку быстрее найти и реализовать свой талант".
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Важным событием первого дня съезда стало видеообращение Путина к участникам мероприятия. В числе прочего он выразил надежду на то, что молодое поколение благодаря своей решительности, поступкам и открытости намерений сделает мир более справедливым.
На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдет награждение победителей Премии "Больших перемен", награды получат самые "теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты".
По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, "глобальная задача движения — создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле".
Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки организации.
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