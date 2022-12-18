00:50 18.12.2022 (обновлено: 01:41 18.12.2022)
В Гагаузской автономии Молдавии осудили запрет русскоязычных телеканалов
Глава Гагаузской автономии Влах: центральные власти Молдавии установили авторитарный режим
Избранная глава Гагаузии Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава молдавской Гагаузской автономии Ирина Влах раскритиковала решение Кишинева о запрете русскоязычных телеканалов, заявив, что центральные власти Молдавии установили авторитарный режим.
Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
"К сожалению, сегодня в Молдавии под маской демократии (президент – ред.) Майя Санду установила авторитарный режим. Партия власти (правящая партия "Действие и солидарность") ставит под сомнение способность граждан различать белое и черное, правду и вымысел, информацию и дезинформацию", - заявила Влах в видеообращении, опубликованном на ее страницах в соцсетях.
Раскритиковали решение Кишинева и в Народном собрании Гагаузии (местный парламент – ред.). Депутат законодательного собрания, председатель общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii ("Народный Союз Гагаузии") Виктор Петров подчеркнул, что закрытие шести оппозиционных телеканалов показало, что власти Молдавии стремятся оставить только лояльные к ним СМИ.
"Нарочно создается информационный вакуум, который будет заполняться исключительно "правильными", угодными руководству государства новостями и аналитическими программами. Всё это является признаками откровенного презрения к мнению народа в угоду неким интересам и ничего общего с суверенитетом и независимостью нашей страны не имеет", - заявил журналистам гагаузский политик.
Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Правительство продлевает ЧП каждые два месяца. Согласно решению властей, в период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Власти неоднократно утверждали, что во время действия режима ЧП не станут приниматься решения, направленные на ограничение прав и свобод граждан, "если не будет сигналов об угрозе национальной безопасности".
Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.