https://ria.ru/20221218/miting-1839525718.html

Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны

Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны - РИА Новости, 18.12.2022

Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны

Партия социалистов Молдавии в воскресенье провела антиправительственный митинг в городе Унгены на западе республики, выражая недовольство инфляцией и давлением... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:19

2022-12-18T14:19

2022-12-18T14:38

в мире

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839528270_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c72afb1ad7f9b4b7bd53b3ea9b18acfc.jpg

КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в воскресенье провела антиправительственный митинг в городе Унгены на западе республики, выражая недовольство инфляцией и давлением со стороны властей, сообщила пресс-служба политсилы. Как указали в партии, в акции протеста против политики действующей власти, приняли участие депутаты, активисты и сторонники социалистов, а также сотни жителей близлежащих районов. Сообщается, что люди также высказали возмущение решением комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить действие лицензий на вещание 6 оппозиционных телеканалов. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839445767.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия