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Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны - РИА Новости, 18.12.2022
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Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны
Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны - РИА Новости, 18.12.2022
Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны
Партия социалистов Молдавии в воскресенье провела антиправительственный митинг в городе Унгены на западе республики, выражая недовольство инфляцией и давлением... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:19
2022-12-18T14:38
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в воскресенье провела антиправительственный митинг в городе Унгены на западе республики, выражая недовольство инфляцией и давлением со стороны властей, сообщила пресс-служба политсилы. Как указали в партии, в акции протеста против политики действующей власти, приняли участие депутаты, активисты и сторонники социалистов, а также сотни жителей близлежащих районов. Сообщается, что люди также высказали возмущение решением комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить действие лицензий на вещание 6 оппозиционных телеканалов. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
14:19 18.12.2022 (обновлено: 14:38 18.12.2022)
 
Соцпартия Молдавии провела антиправительственный митинг на западе страны

Соцпартия Молдавии провела митинг против давления властей в городе Унгены на западе страны

© Фото : Партия социалистов МолдавииАкция протеста в городе Унгены, Молдавия
Акция протеста в городе Унгены, Молдавия - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Партия социалистов Молдавии
Акция протеста в городе Унгены, Молдавия
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в воскресенье провела антиправительственный митинг в городе Унгены на западе республики, выражая недовольство инфляцией и давлением со стороны властей, сообщила пресс-служба политсилы.
Как указали в партии, в акции протеста против политики действующей власти, приняли участие депутаты, активисты и сторонники социалистов, а также сотни жителей близлежащих районов.
"Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах - экономической, социальной, политической, непрерывным ростом цен на продукты и услуги, давлением центральной власти на местную <…> и намерениеv реформировать местное публичное управление, что приведет к исчезновению деревень", - говорится в сообщении партии, опубликованном в Telegram-канале.
Сообщается, что люди также высказали возмущение решением комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить действие лицензий на вещание 6 оппозиционных телеканалов.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
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