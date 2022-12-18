https://ria.ru/20221218/migranty-1839481767.html

На границе США и Мексики объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов

На границе США и Мексики объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов - РИА Новости, 18.12.2022

На границе США и Мексики объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов

Мэр американского города Эль-Пасо на границе с Мексикой Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T05:03

2022-12-18T05:03

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Мэр американского города Эль-Пасо на границе с Мексикой Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов. "Я говорил с нашими федеральными партнерами, они считают, что в среду количество мигрантов увеличится с 2,5 до 6 тысяч. Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был "нет". Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно", - заявил Лисер на пресс-конференции. Мероприятие транслировали местные телеканалы. Чрезвычайное положение позволит привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию, в том числе на приюты для мигрантов и для обеспечения работы правоохранителей, пояснили в мэрии. Сообщается, что на улицах города заметно увеличилось число мигрантов, которые ночуют на открытом воздухе, несмотря на нулевые и отрицательные температуры. Как ожидается, в среду завершится действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Норму использовали, чтобы запрещать просителям убежища обращаться с таким запросом и немедленно организовывать их высылку.

https://ria.ru/20220624/migranty-1798020949.html

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