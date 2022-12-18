https://ria.ru/20221218/migranty-1839157252.html

Международный день мигранта

Международный день мигранта - РИА Новости, 18.12.2022

Международный день мигранта

Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T01:37

2022-12-18T01:37

2022-12-18T01:37

справки

в мире

россия

международный день мигранта

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Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря.В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день был провозглашен 4 декабря 2000 года.На протяжении всей истории человечества миграция являлась мужественным проявлением воли индивидуума преодолеть все невзгоды и добиться лучшей жизни. Сегодня в результате глобализации и достижений в области связи и транспорта значительно увеличилось число людей, стремящихся и способных переместиться в другие места. Многим развитым и динамично развивающимся странам требуются трудящиеся-мигранты для заполнения тех рабочих мест, от которых за предлагаемую заработную плату отказывается местное население. Рост спроса объясняется также старением населения, т.к. возникает дефицит рабочей силы по отношению к иждивенцам. Уровень образования молодого поколения повышается, и лишь немногие из них соглашаются на низкооплачиваемую и тяжелую физическую работу.Результатом миграции может быть сокращение зарплаты или рост уровня безработицы среди неквалифицированных работников в развитых странах, многие из которых сами являются мигрантами, прибывшими с предыдущими волнами миграции. Однако большинство мигрантов дополняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с ними. Берясь за работу, которая, может быть не выполнена или потребует более высоких затрат, мигранты позволяют местному населению заниматься другим, более производительным и высокооплачиваемым трудом. Они также заняты на работах, которые могли бы быть переданы на внешний подряд. Вливаясь в ряды рабочей силы и увеличивая число потребителей, а также демонстрируя свои предпринимательские способности, мигранты содействуют росту экономики в принимающих странах.10 декабря 2018 года на Межправительственной конференции в Марракеше (Марокко), представители 164 государств одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере.17 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах. В тексте документа говорится, что он "направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции". Кроме того, документ предусматривает содействие созданию в странах происхождения беженцев условий для безопасного и достойного возвращения.По данным доклада Международной организацией по миграции (2021), в мире насчитывается около 281 миллиона международных мигрантов, что составляет 3,6% населения мира. Это на 128 миллионов больше, чем в 1990 году и в три раза больше, чем в 1970 году.В МОМ отмечают, что в последние десятилетия самыми привлекательными странами для мигрантов были Соединенные Штаты Америки и Германия. В 1970 году в США насчитывалось 12 миллионов международных мигрантов, в настоящее время – более 51 миллиона.В Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 миллиона до 16 миллионов. Привлекательными государствами для мигрантов являются также Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмигранты и Саудовская Аравия. В Объеденных Арабских Эмиратах 88% населения – международные трудящиеся мигранты.В целом более 60% людей отправляются в поисках заработка и лучшей жизни в страны Европы и Азии. В Европе проживают 87 миллионов иностранных трудящихся, а в странах Азии – 86 миллионов. За ними следует Северная Америка, где нашли приют 59 миллионов международных мигрантов, что составляет 21% всех глобальных миграционных потоков. 9% мигрантов приходятся на Африку и 3% на страны Океании.Порядка 40% международных мигрантов – это выходцы из шести стран Азии: Индии, Китая, Бангладеш, Пакистана, Филиппин и Афганистана. Мексика – на втором после Индии месте по числу выходцев среди международных мигрантов, а Россия – на третьем.В МОМ отмечают, что в целом в 2020 году и 2021 году масштабы миграционных потоков несколько сократились на фоне пандемии COVID-19. Многие страны закрыли свои границы, ввели ограничения на международные поездки и ограничения на передвижения внутри.В Международной организации труда отмечают, что более 50 тысяч человек по всему миру погибли во время миграции с 2014 года.Более половины из зарегистрированных смертей произошли по дороге в Европу и на континенте, причем средиземноморские маршруты унесли по меньшей мере 25 104 жизни. По информации МОМ, на европейских маршрутах пропало без вести и предположительно погибло наибольшее количество людей. По меньшей мере 16 032 человека, чьи останки так и не были найдены, числятся пропавшими без вести в море.Африка – второй по смертности регион для мигрантов: с 2014 года на континенте зафиксировано более девяти тысяч смертей во время миграции. В МОМ отмечают, что эти цифры почти наверняка сильно занижены.Почти семь тысяч смертей было зарегистрировано в Северной и Южной Америке, большинство из них – на маршрутах в Соединенные Штаты (4 694). Только на одном сухопутном пограничном переходе между Соединенными Штатами и Мексикой с 2014 года погибло более четырех тысяч человек.Еще 6 200 смертей были зарегистрированы в Азии. Дети составляют более 11% от общего числа погибших на миграционных маршрутах в Азии, что является самым высоким показателем среди всех регионов.В Западной Азии по меньшей мере 1315 человек погибли на миграционных маршрутах, многие из которых проходят через страны, охваченные конфликтами, что делает документирование пропавших мигрантов чрезвычайно сложным. По меньшей мере 522 человека, прибывших из стран Африканского Рога, погибли в Йемене, а гибель 264 сирийцев была зафиксирована при попытке пересечь границу с Турцией.По данным МВД РФ на июнь 2022 года, в России на миграционном учете стояли 8,065 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства, при этом работу в качестве цели приезда указали 5,9 миллиона человек. Более половины из ставших на учет иностранцев в России – граждане Таджикистана (2,156 миллиона человек) и Узбекистана (3,11 миллиона человек).Наиболее привлекательными для приезжих оказались Москва и Московская область, где в совокупности зарегистрировались 2,9 миллиона человек. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (969 147), на третьем – Краснодарский край (259 950). Также в числе региональных центров притяжения мигрантов оказались Иркутская (162 304) и Свердловская области (183 200) и Республика Татарстан (153 732).Согласно оценкам президента Общероссийской общественной организации "Федерация мигрантов России" Вадима Коженова, около 1,5 миллиона мигрантов находятся в России нелегально.Самое большое количество мигрантов трудится в сфере услуг. Иностранцы работают курьерами, таксистами, официантами, занимаются уборкой. На эту сферу приходится треть всех трудовых мигрантов. Среди женщин эта доля еще больше, 52% из них заняты именно в сфере услуг. В строительстве и ремонте работают 25,4% от общего числа мигрантов. Здесь ситуация обратная: 43,1% от общего числа мигрантов, задействованных в этой сфере, – мужчины, а женщин лишь 3,1%.В остальных сферах работают существенно меньше иностранных работников: 11,7% в торговле, 11,2% в производстве и промышленности, 8,8% приходится на транспорт, логистику и склады, в сфере ЖКХ работают 7% мигрантов.По данным опроса, проведенного в 2021 году "Федерацией мигрантов России", средний размер зарплаты трудового мигранта в Российской Федерации превышает 47 тысяч рублей. В ООН предлагают государствам-членам, а также межправительственным и неправительственным организациям отмечать Международный день мигранта путем деятельности по распространению информации о правах человека и основных свободах мигрантов, обмену опытом и разработке мер по обеспечению их защиты.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, международный день мигранта