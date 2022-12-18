https://ria.ru/20221218/matvienko-1839545719.html

Россия не использовала рост цен как рычаг, заявила Матвиенко

Россия не использовала рост цен как рычаг, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.12.2022

Россия не использовала рост цен как рычаг, заявила Матвиенко

Россия никогда не использовала тему мирового продовольственного кризиса и роста цен на продовольствие как политический инструмент и не будет этого делать,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:08

2022-12-18T16:08

2022-12-18T16:08

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек - РИА Новости. Россия никогда не использовала тему мирового продовольственного кризиса и роста цен на продовольствие как политический инструмент и не будет этого делать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Оголтелая бессовестная политика Запада, пытающегося обвинить Россию в продовольственном кризисе, в росте цен на продовольствие, уже не работает. Все уже понимают, что это - политический инструмент в руках Запада. Мы никогда не использовали эту тему в качестве политического рычага и не будем это делать", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, Россия всегда ведёт себя очень добросовестно на международной арене. Вместе с тем, сказала Матвиенко, недопустимо позволять Западу с помощью российского урожая зерновых "использовать это (поставки и цены на зерновые - ред.) через недобросовестные схемы в качестве давления на другие страны, против России". "Вот здесь мы, по-моему, должны действовать жестко и более предметно", - убеждена она. Председатель Совфеда высказалась за то, чтобы Россия сама занималась экспортом своего зерна без привлечения других сторон. "Мы сами производим зерновые и сами должны обеспечивать их поставку, не передавая кому-то в руки наши ресурсы, а зерно - это очень важный ресурс - другим, которые используют это против нас", - заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что наряду с питьевой водой зерно является гигантским ресурсом, позволяющим поддерживать и спасать жизнь на Земле. "Мне кажется, что в этой связи у России есть собственная глобальная миссия. Рекордный урожай зерновых в России сегодня является гарантом спасения большой части человечества, особенно в небогатых странах, от реального голода", - сказала спикер Совфеда. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221026/indoneziya-1826794929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валентина матвиенко, владимир путин, украина, земля, россия, совет федерации рф, в мире