https://ria.ru/20221218/marokko-1839536565.html

Теплое отношение марокканцев к русским не изменилось, заявил генконсул

Теплое отношение марокканцев к русским не изменилось, заявил генконсул - РИА Новости, 18.12.2022

Теплое отношение марокканцев к русским не изменилось, заявил генконсул

Марокканцы тепло относятся к России и к русской общине в стране, начало спецоперации на Украине не изменило этого, рассказал РИА Новости генконсул РФ в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:23

2022-12-18T15:23

2022-12-18T15:23

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РАБАТ, 18 дек - РИА Новости. Марокканцы тепло относятся к России и к русской общине в стране, начало спецоперации на Украине не изменило этого, рассказал РИА Новости генконсул РФ в Касабланке Олег Прохоров. "Марокканцы всегда очень тепло относились и относятся к России и русскоязычной диаспоре в Марокко, которая по последним данным насчитывает порядка четырех тысяч человек. Начало СВО на Украине не изменило здесь серьёзным образом ситуацию для русских", - рассказал генконсул. Этому, подчеркнул он, способствует деятельность руководства страны во главе с королём Мохаммедом VI, "которое придерживается в международных делах очень взвешенной выверенной линии, где главный акцент делается на развитие взаимовыгодных добрососедских отношений с Российской Федерацией". Прохоров рассказал также, что отношения между русской и украинской диаспорами в Марокко изменились, но правоохранительным структурам удалось обуздать экстремистские выпады с украинской стороны против русских в социальных сетях. "Очевидно, что со времени начала спецоперации на Украине изменились отношения между русской диаспорой и украинской. Но благодаря особо подчеркнутому вниманию руководства соответствующих правоохранительных органов все те негативные моменты, которые исходили от украинцев, были нивелированы, и сейчас в соцсетях уже нет угроз, которые исходили в первое время", - рассказал генконсул. В украинской диаспоре, отметил он, есть люди, которые понимают, что прекращать диалог невозможно. "Да, есть проблемы есть определенное недовольство и непонимание, но тем не менее люди общаются, отношения сохраняются. По мере того, как будет вопрос решен, я думаю, все будет в порядке", - заключил генконсул.

https://ria.ru/20221012/aes-1823492423.html

https://ria.ru/20191023/1560135555.html

россия

украина

марокко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммед vi, россия, украина, марокко