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Трансгендерные битвы: ЛГБТ-пропаганда стала выгодным бизнесом

Трансгендерные битвы: ЛГБТ-пропаганда стала выгодным бизнесом - РИА Новости, 18.12.2022

Трансгендерные битвы: ЛГБТ-пропаганда стала выгодным бизнесом

Российский закон о недопустимости пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола принят, и дело за пустяком — разобраться, а что это за пропаганда, как действует и кем РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:00

2022-12-18T10:26

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Российский закон о недопустимости пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола принят, и дело за пустяком — разобраться, а что это за пропаганда, как действует и кем ведется. Вот свежая и довольно типичная история из США, где этой пропагандой тоже очень многие недовольны.История такова: в когда-то престижном New England Medical Journal вышла статья, на нее с яростью отозвался медик, профессор Нил Курцман из Техаса с сорокалетним послужным списком в медицине, а журнал American Thinker эту дискуссию комментирует с явным одобрением позиции техасского профессора. Пишет же профессор о том самом — как изнутри его любимой профессии исходит злобная пропаганда трангендеризма со светлой перспективой массовой смены пола. И добавляет: а ведь когда-то этот журнал из Новой Англии (северо-восток США) был эталоном для медицинской науки.А сегодня… В журнале этом публикуется типичная троица — один доктор, один студент и один юрист. Которые объясняют: все разговоры о том, как поступать с трансгендерами, — это бескомпромиссная битва между просвещенными персонажами и неграмотными отрицателями науки, в этой битве дискуссий быть не должно, а должна быть быстрая отмена всех законов, мешающих хирургическому и химическому лечению пациентов.Здесь речь о смене пола, в том числе хирургической. И кроме того, о том, чтобы законодательство в США пришло в полное соответствие с российским, но по принципу "наоборот": никаких разговоров и особенно действий, мешающих той самой смене пола. Для этих целей и привлечен к двум медикам еще и юрист.И здесь нас должны прежде всего заинтересовать высказывания профессора Курцмана о том, чем занята эта троица и ей подобные. Дело в том, что он и ассистирующий ему автор American Thinker очень хорошо раскладывают по полочкам ту самую пропаганду.Первое. Они напоминают, о чем вообще идет речь. Трансгендеризм, он же дисморфизм — это когда мужчине очень неприятно быть мужчиной, ему неуютно в собственном, физически вполне здоровом теле. То же с женщиной. В заповедные времена таким людям помогали психиатры. А затем набрала силу идея, что помогать надо другими способами. Тут можно добавить длинный рассказ о том, как проходят глобальные битвы на площадке Всемирной организации здравоохранения, с тем чтобы убрать что-то из категории болезней и занести совсем в другую категорию, но в целом-то известно, что такое ВОЗ и как такие дела там делаются.Второе. Профессор Курцман и поддерживающее его издание формулируют очевидную мысль: экспертное сообщество полагает, что единственное мнение, которое должно засчитываться, — это мнение экспертов. Которые при этом не желают понимать, что есть вещи, которые лежат вне их экспертизы. И считают, что каких-то других людей, кого пугает "лечение", приводящее к необратимым последствиям, слушать не надо, поскольку они "отрицают науку". Даже если это родители подростков, которым прописана смена пола. То есть доктору лучше знать.И тут начинается разговор о том, как в американской медицине — точно как в образовании, да и политике — шел захват территорий сторонниками вот этого, левацкого мышления. Перечисляются научные центры, где необходимость смены пола уже и не обсуждается (например, Йельский университет), медицинские центры (Бостонский детский госпиталь). Заметим, что все это территории демократов, а профессор Курцман по месту проживания — Техас — явный республиканец.Нет ничего удивительного, что в данном случае активистами хирургии с химией выступают представители медицинской профессии. Речь, в конце-то концов, идет, видимо, о самой большой (по обороту средств) отрасли экономики. Считать можно по-разному, но некоторые системы подсчета показывают, что медицинский бизнес оставил позади и нефть с газом, и военно-промышленный комплекс, при этом с государством медики сливаются куда теснее, чем ВПК.Ведь и операции по смене пола, и химическое воздействие в таких случаях — все это деньги, причем огромные. Особенно если желающих это над собой проделать оказывается до 20-30% подростков. Под воздействием пропаганды в университетах США фиксировались и более высокие проценты думающих об этом хотя бы теоретически.Но не будем забывать, что деньги не всегда оказываются главным мотивирующим фактором. Бывает, что профессиональный экстаз оказывается сильнее: я — бог, я могу превратить мужчину в женщину и наоборот, еще лет 30-40 назад о таком и не думали всерьез, а тут под ногами путаются всякие отрицатели науки. Да мы эту науку давно перевернули в свою пользу, а недовольные пусть отправляются к себе в Техас.Как может выглядеть наука, если с ней хорошо поработать, — тут примеров много. Вот другой материал, в том же American Thinker. Скандально известное канадское статистическое исследование от 2021 года, согласно которому водители, отказавшиеся от прививки против коронавируса, более склонны попадать в ДТП.Нет, а что вы думали — это не пустяк. Исследователям предоставили доступ к 11 миллионам 270 тысячам 763 протоколам, из которых следует: 16% непривитых несут ответственность за 25% столкновений на дорогах. Факт? Факт. Правда, к этому надо добавить, что в тот момент в Канаде гремел чисто политический сюжет, когда водители-дальнобойщики отказывались от вакцинации, устраивали демонстрации и потрясали основы. И тут уже сами разбирайтесь, кто и как дал медикам-исследователям соответствующую статистику, насколько она доброкачественна и что с людьми творилось: может, непривитые больше волновались за рулем? Или, возможно, есть еще какие-то факторы, которые решили не учитывать? Допустим, одни регулярно ели огурцы, а другие нет.Итог же таких историй: если раньше в тех же США, Канаде и не только там антиваксеры были маргинальным сообществом, то теперь ряды их увеличились в разы. Потому что люди не очень любят вот такую "науку".И еще люди не любят, когда "наука" делает смену пола чуть ли не обязательной, не принимая во внимание смешные мнения всяких там родителей несовершеннолетних жертв медицинских энтузиастов.

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