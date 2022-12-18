https://ria.ru/20221218/ldpr-1839563440.html

ЛДПР открыла офис в Чечне

ЛДПР открыла офис в Чечне - РИА Новости, 18.12.2022

ЛДПР открыла офис в Чечне

ЛДПР открыла офис в столице Чечни — в Грозном, на торжественном открытии присутствовали координатор Чеченского регионального отделения Джамбулат Умаров и Виктор РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:47

2022-12-18T17:47

2022-12-18T19:14

политика

джамбулат умаров

виктор бут

грозный

луганск

луганская народная республика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ЛДПР открыла офис в столице Чечни — в Грозном, на торжественном открытии присутствовали координатор Чеченского регионального отделения Джамбулат Умаров и Виктор Бут, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он сообщил, что прибыл в Грозный из Луганска, где было создано региональное партийное отделение ЛНР. "Здесь торжественно открыли новый офис ЛДПР вместе с координатором Чеченского РО Джамбулатом Умаровым и теперь уже нашим однопартийцем Виктором Бутом", — написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221218/ldpr-1839471980.html

грозный

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, джамбулат умаров, виктор бут, грозный, луганск, луганская народная республика, лдпр, леонид слуцкий (политик)