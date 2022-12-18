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ЛДПР открыла офис в Чечне - РИА Новости, 18.12.2022
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ЛДПР открыла офис в Чечне
ЛДПР открыла офис в Чечне - РИА Новости, 18.12.2022
ЛДПР открыла офис в Чечне
ЛДПР открыла офис в столице Чечни — в Грозном, на торжественном открытии присутствовали координатор Чеченского регионального отделения Джамбулат Умаров и Виктор РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:47
2022-12-18T19:14
политика
джамбулат умаров
виктор бут
грозный
луганск
луганская народная республика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ЛДПР открыла офис в столице Чечни — в Грозном, на торжественном открытии присутствовали координатор Чеченского регионального отделения Джамбулат Умаров и Виктор Бут, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он сообщил, что прибыл в Грозный из Луганска, где было создано региональное партийное отделение ЛНР. "Здесь торжественно открыли новый офис ЛДПР вместе с координатором Чеченского РО Джамбулатом Умаровым и теперь уже нашим однопартийцем Виктором Бутом", — написал он в своем Telegram-канале.
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грозный
луганск
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политика, джамбулат умаров, виктор бут, грозный, луганск, луганская народная республика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Политика, Джамбулат Умаров, Виктор Бут, Грозный, Луганск, Луганская Народная Республика, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
17:47 18.12.2022 (обновлено: 19:14 18.12.2022)
 
ЛДПР открыла офис в Чечне

Лидер ЛДПР Слуцкий сообщил об открытии офиса партии в столице Чечни

© Фото : Пресс-служба ЛДПРВ Чечне на 24 этаже "Грозный Сити" открылась партийная приемная ЛДПР
В Чечне на 24 этаже Грозный Сити открылась партийная приемная ЛДПР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Пресс-служба ЛДПР
В Чечне на 24 этаже "Грозный Сити" открылась партийная приемная ЛДПР
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ЛДПР открыла офис в столице Чечни — в Грозном, на торжественном открытии присутствовали координатор Чеченского регионального отделения Джамбулат Умаров и Виктор Бут, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он сообщил, что прибыл в Грозный из Луганска, где было создано региональное партийное отделение ЛНР.
© Фото : Пресс-служба ЛДПРВ Чечне на 24 этаже "Грозный Сити" открылась партийная приемная ЛДПР
В Чечне на 24 этаже Грозный Сити открылась партийная приемная ЛДПР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Пресс-служба ЛДПР
В Чечне на 24 этаже "Грозный Сити" открылась партийная приемная ЛДПР
"Здесь торжественно открыли новый офис ЛДПР вместе с координатором Чеченского РО Джамбулатом Умаровым и теперь уже нашим однопартийцем Виктором Бутом", — написал он в своем Telegram-канале.
Учредительная конференция РО ЛДПР в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 00:35
ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР
 
ПолитикаДжамбулат УмаровВиктор БутГрозныйЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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