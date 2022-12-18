https://ria.ru/20221218/ldpr-1839563440.html
ЛДПР открыла офис в Чечне
ЛДПР открыла офис в Чечне - РИА Новости, 18.12.2022
ЛДПР открыла офис в Чечне
ЛДПР открыла офис в столице Чечни — в Грозном, на торжественном открытии присутствовали координатор Чеченского регионального отделения Джамбулат Умаров и Виктор РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:47
2022-12-18T17:47
2022-12-18T19:14
политика
джамбулат умаров
виктор бут
грозный
луганск
луганская народная республика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ЛДПР открыла офис в столице Чечни — в Грозном, на торжественном открытии присутствовали координатор Чеченского регионального отделения Джамбулат Умаров и Виктор Бут, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он сообщил, что прибыл в Грозный из Луганска, где было создано региональное партийное отделение ЛНР. "Здесь торжественно открыли новый офис ЛДПР вместе с координатором Чеченского РО Джамбулатом Умаровым и теперь уже нашим однопартийцем Виктором Бутом", — написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221218/ldpr-1839471980.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, джамбулат умаров, виктор бут, грозный, луганск, луганская народная республика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Политика, Джамбулат Умаров, Виктор Бут, Грозный, Луганск, Луганская Народная Республика, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
17:47 18.12.2022 (обновлено: 19:14 18.12.2022)
ЛДПР открыла офис в Чечне
Лидер ЛДПР Слуцкий сообщил об открытии офиса партии в столице Чечни