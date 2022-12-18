https://ria.ru/20221218/ldpr-1839471980.html

ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР

ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР - РИА Новости, 18.12.2022

ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР

ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике (ЛНР) с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T00:35

2022-12-18T00:35

2022-12-18T05:22

виктор бут

леонид слуцкий (тренер)

донбасс

луганская народная республика

луганск

госдума рф

лдпр

политика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике (ЛНР) с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута. В пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме сообщили РИА Новости, что координатором партии в ЛНР стал депутат народного совета республики Максим Уваров. Кроме Слуцкого и Бута на учредительное собрание приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма, Донецка и Ростова, сообщили в ЛДПР. Он также пообещал оказать помощь региону с ремонтом одной из наиболее пострадавших школ, а также выделить несколько автобусов. "Все обязательно отстроим и восстановим, Россия никого не бросит. А наша задача как партии помогать людям сегодня. Нам важно нащупать те болевые точки, от решения которых людям хотя бы чуть-чуть станет легче уже сейчас. Слава богу, все наши волонтеры живы, но отработали в очень тяжелых условиях, в том числе и в районах, где велись боевые действия", - подчеркнул политик. Бут, в свою очередь, заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске, и выразил уверенность, что на Донбассе уже в скором времени будет мирно, а люди заживут без опаски за свое будущее. "Донбасс — это уголь, Донбасс — это сталь, Донбасс — это люди, смотрящие в даль", - продекламировал Бут четверостишие собравшимся.

https://ria.ru/20221215/but-1838858911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/but-1838617192.html

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виктор бут, леонид слуцкий (тренер), донбасс, луганская народная республика, луганск, госдума рф, лдпр, политика