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ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР - РИА Новости, 18.12.2022
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ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР
ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР - РИА Новости, 18.12.2022
ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР
ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике (ЛНР) с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T00:35
2022-12-18T05:22
виктор бут
леонид слуцкий (тренер)
донбасс
луганская народная республика
луганск
госдума рф
лдпр
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике (ЛНР) с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута. В пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме сообщили РИА Новости, что координатором партии в ЛНР стал депутат народного совета республики Максим Уваров. Кроме Слуцкого и Бута на учредительное собрание приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма, Донецка и Ростова, сообщили в ЛДПР. Он также пообещал оказать помощь региону с ремонтом одной из наиболее пострадавших школ, а также выделить несколько автобусов. "Все обязательно отстроим и восстановим, Россия никого не бросит. А наша задача как партии помогать людям сегодня. Нам важно нащупать те болевые точки, от решения которых людям хотя бы чуть-чуть станет легче уже сейчас. Слава богу, все наши волонтеры живы, но отработали в очень тяжелых условиях, в том числе и в районах, где велись боевые действия", - подчеркнул политик. Бут, в свою очередь, заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске, и выразил уверенность, что на Донбассе уже в скором времени будет мирно, а люди заживут без опаски за свое будущее. "Донбасс — это уголь, Донбасс — это сталь, Донбасс — это люди, смотрящие в даль", - продекламировал Бут четверостишие собравшимся.
https://ria.ru/20221215/but-1838858911.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/but-1838617192.html
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виктор бут, леонид слуцкий (тренер), донбасс, луганская народная республика, луганск, госдума рф, лдпр, политика
Виктор Бут, Леонид Слуцкий (Тренер), Донбасс, Луганская Народная Республика, Луганск, Госдума РФ, ЛДПР, Политика
00:35 18.12.2022 (обновлено: 05:22 18.12.2022)
 
ЛДПР при участии Слуцкого и Бута открыла отделение в ЛНР

ЛДПР открыла отделение в ЛНР с участием лидера партии Слуцкого и бизнесмена Бута

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике (ЛНР) с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута.
В пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме сообщили РИА Новости, что координатором партии в ЛНР стал депутат народного совета республики Максим Уваров.
Виктор Бут на расширенном заседании комитета Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 12:55
Слуцкий не исключил, что Бут в скором времени отправится в Донбасс
Кроме Слуцкого и Бута на учредительное собрание приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма, Донецка и Ростова, сообщили в ЛДПР.

"Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие. Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена. Донбасс и Россия — вместе навсегда! Мы будем приезжать сюда в любой обстановке", - сказал Слуцкий на церемонии открытия.

Он также пообещал оказать помощь региону с ремонтом одной из наиболее пострадавших школ, а также выделить несколько автобусов.
"Все обязательно отстроим и восстановим, Россия никого не бросит. А наша задача как партии помогать людям сегодня. Нам важно нащупать те болевые точки, от решения которых людям хотя бы чуть-чуть станет легче уже сейчас. Слава богу, все наши волонтеры живы, но отработали в очень тяжелых условиях, в том числе и в районах, где велись боевые действия", - подчеркнул политик.
Бут, в свою очередь, заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске, и выразил уверенность, что на Донбассе уже в скором времени будет мирно, а люди заживут без опаски за свое будущее.
"Донбасс — это уголь, Донбасс — это сталь, Донбасс — это люди, смотрящие в даль", - продекламировал Бут четверостишие собравшимся.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 15:23Сказано в эфире
Бут: многие американцы хотели бы нормальных отношений с Россией
 
Виктор БутЛеонид Слуцкий (Тренер)ДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскГосдума РФЛДПРПолитика
 
 
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