https://ria.ru/20221218/kredit-1839476981.html
Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит
Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит - РИА Новости, 18.12.2022
Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит
Бывают ситуации, при которых выплата денег по кредиту для заемщика становится невозможной. В каких случаях банк может простить долг, насколько это реально и чем РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T02:17
2022-12-18T02:17
2022-12-18T02:17
экономика
кредит
долг
банки
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бывают ситуации, при которых выплата денег по кредиту для заемщика становится невозможной. В каких случаях банк может простить долг, насколько это реально и чем грозит должнику, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова.При прощении долга либо подписывается договор между банком и должником, либо банк направляет должнику уведомление о принятом решении.Эксперт напомнила, что, помимо действующего законодательства, у банков есть внутренние регламенты, предусматривающие взыскание просроченной задолженности. "Поэтому банку проще "отработать" задолженность через суд, списать как безнадежную к взысканию, чем просто простить долг", — указала она.Чаще, чем прощение долга, банки практикуют признание задолженности безнадежной и ее списание. Порядок признания задолженности безнадежной регламентирован положениями Банка России."Банк должен "просудить" долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них, например, акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника. А затем уполномоченный орган банка примет решение о признании задолженности безнадежной и ее списанию", — объяснила Тютюнникова.По ее словам, после такой процедуры у должника не возникает обязанности оплатить налог с суммы списанного долга. В любом случае решение о прощении долга или о признании задолженности безнадежной ко взысканию и ее списании принимаются банком не быстро. Чаще всего это происходит после истечения общего срока исковой давности, а это три года.Чаще заемщики, не дожидаясь решения банка, инициируют процедуру своего банкротства, пояснила адвокат.
https://ria.ru/20221215/kredit-1838750614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, кредит, долг, банки
Экономика, Кредит, Долг, Банки
Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит
Адвокат Тютюнникова заявила, что банки предпочитают прощению долга его списание через суд
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Бывают ситуации, при которых выплата денег по кредиту для заемщика становится невозможной. В каких случаях банк может простить долг, насколько это реально и чем грозит должнику, рассказала
агентству "Прайм" адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова.
"Банки крайне редко идут прощение долга в связи с невыгодностью процедуры, ведь на проблемные кредиты финансовая организация обязана создать резерв", — отметила она.
При прощении долга либо подписывается договор между банком и должником, либо банк направляет должнику уведомление о принятом решении.
Эксперт напомнила, что, помимо действующего законодательства, у банков есть внутренние регламенты, предусматривающие взыскание просроченной задолженности. "Поэтому банку проще "отработать" задолженность через суд, списать как безнадежную к взысканию, чем просто простить долг", — указала она.
Чаще, чем прощение долга, банки практикуют признание задолженности безнадежной и ее списание. Порядок признания задолженности безнадежной регламентирован положениями Банка России.
"Банк должен "просудить" долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них, например, акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника. А затем уполномоченный орган банка примет решение о признании задолженности безнадежной и ее списанию", — объяснила Тютюнникова.
По ее словам, после такой процедуры у должника не возникает обязанности оплатить налог с суммы списанного долга. В любом случае решение о прощении долга или о признании задолженности безнадежной ко взысканию и ее списании принимаются банком не быстро. Чаще всего это происходит после истечения общего срока исковой давности, а это три года.
Чаще заемщики, не дожидаясь решения банка, инициируют процедуру своего банкротства, пояснила адвокат.