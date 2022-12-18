https://ria.ru/20221218/kredit-1839476981.html

Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит

Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит - РИА Новости, 18.12.2022

Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит

Бывают ситуации, при которых выплата денег по кредиту для заемщика становится невозможной. В каких случаях банк может простить долг, насколько это реально и чем РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T02:17

2022-12-18T02:17

2022-12-18T02:17

экономика

кредит

долг

банки

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бывают ситуации, при которых выплата денег по кредиту для заемщика становится невозможной. В каких случаях банк может простить долг, насколько это реально и чем грозит должнику, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова.При прощении долга либо подписывается договор между банком и должником, либо банк направляет должнику уведомление о принятом решении.Эксперт напомнила, что, помимо действующего законодательства, у банков есть внутренние регламенты, предусматривающие взыскание просроченной задолженности. "Поэтому банку проще "отработать" задолженность через суд, списать как безнадежную к взысканию, чем просто простить долг", — указала она.Чаще, чем прощение долга, банки практикуют признание задолженности безнадежной и ее списание. Порядок признания задолженности безнадежной регламентирован положениями Банка России."Банк должен "просудить" долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них, например, акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника. А затем уполномоченный орган банка примет решение о признании задолженности безнадежной и ее списанию", — объяснила Тютюнникова.По ее словам, после такой процедуры у должника не возникает обязанности оплатить налог с суммы списанного долга. В любом случае решение о прощении долга или о признании задолженности безнадежной ко взысканию и ее списании принимаются банком не быстро. Чаще всего это происходит после истечения общего срока исковой давности, а это три года.Чаще заемщики, не дожидаясь решения банка, инициируют процедуру своего банкротства, пояснила адвокат.

https://ria.ru/20221215/kredit-1838750614.html

https://ria.ru/20221218/depozity-1839473129.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, кредит, долг, банки