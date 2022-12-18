https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839505642.html
В России за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2022
В России за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 782 человека с COVID-19, на 38,2% меньше, чем накануне, выздоровели 6338 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:07
2022-12-18T11:07
2022-12-18T11:07
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 782 человека с COVID-19, на 38,2% меньше, чем накануне, выздоровели 6338 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 18 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 782 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 38,2% ... Выздоровело за сутки 6338 человек, или на 12,8% меньше в сравнении с 17 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. "Выявлено 7222 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 17 регионах, снижение - в 63 регионах, ситуация не изменилась в пяти субъектах Федерации.
https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7222 новых случая COVID-19, умер 51 человек