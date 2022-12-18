https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839505642.html

В России за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2022

В России за сутки госпитализировали 780 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 782 человека с COVID-19, на 38,2% меньше, чем накануне, выздоровели 6338 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:07

2022-12-18T11:07

2022-12-18T11:07

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 782 человека с COVID-19, на 38,2% меньше, чем накануне, выздоровели 6338 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 18 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 782 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 38,2% ... Выздоровело за сутки 6338 человек, или на 12,8% меньше в сравнении с 17 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. "Выявлено 7222 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 17 регионах, снижение - в 63 регионах, ситуация не изменилась в пяти субъектах Федерации.

https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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