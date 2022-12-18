https://ria.ru/20221218/korabl-1839518940.html
Корабль "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС
Корабль "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС - РИА Новости, 18.12.2022
Корабль "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС
Корабль "Союз МС-22" планируется дополнительно осмотреть с помощью камер на манипуляторе американского сегмента Международной космической станции, заявили в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:15
2022-12-18T13:15
2022-12-18T13:18
роскосмос
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наса
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Корабль "Союз МС-22" планируется дополнительно осмотреть с помощью камер на манипуляторе американского сегмента Международной космической станции, заявили в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса. В госкорпорации подчеркнули, что 18 декабря у российских космонавтов на МКС выходной, вечером они вместе с коллегами планируют посмотреть финал Чемпионата мира по футболу. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов. По данным "Роскосмоса", 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28-30 градусов.
https://ria.ru/20221215/razgermetizatsiya-1838764584.html
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роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса, сергей крикалев, космос - риа наука
Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), НАСА, Сергей Крикалев, Космос - РИА Наука
13:15 18.12.2022 (обновлено: 13:18 18.12.2022)
Корабль "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС
"Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Корабль "Союз МС-22" планируется дополнительно осмотреть с помощью камер на манипуляторе американского сегмента Международной космической станции, заявили в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса
.
"С помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS планируется осмотреть корабль "Союз МС-22". Результаты будут переданы на Землю в понедельник утром", - говорится в сообщении.
В госкорпорации подчеркнули, что 18 декабря у российских космонавтов на МКС выходной, вечером они вместе с коллегами планируют посмотреть финал Чемпионата мира по футболу.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА
было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев
назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.
По данным "Роскосмоса", 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28-30 градусов.