https://ria.ru/20221218/korabl-1839518940.html

Корабль "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС

Корабль "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС - РИА Новости, 18.12.2022

Корабль "Союз МС-22" дополнительно осмотрят с американского сегмента МКС

Корабль "Союз МС-22" планируется дополнительно осмотреть с помощью камер на манипуляторе американского сегмента Международной космической станции, заявили в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:15

2022-12-18T13:15

2022-12-18T13:18

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

наса

сергей крикалев

космос - риа наука

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Корабль "Союз МС-22" планируется дополнительно осмотреть с помощью камер на манипуляторе американского сегмента Международной космической станции, заявили в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса. В госкорпорации подчеркнули, что 18 декабря у российских космонавтов на МКС выходной, вечером они вместе с коллегами планируют посмотреть финал Чемпионата мира по футболу. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов, а в трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Космонавты как российского, так и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов. По данным "Роскосмоса", 17 декабря температура в корабле держалась в пределах 28-30 градусов.

https://ria.ru/20221215/razgermetizatsiya-1838764584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса, сергей крикалев, космос - риа наука