https://ria.ru/20221218/kirpich-1839560530.html

В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома

В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома - РИА Новости, 18.12.2022

В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома

Прокуратура в Саратове проводит проверку по факту травмирования 11-летнего ребенка, которому на голову упал обломок кирпича с козырька многоквартирного дома,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:31

2022-12-18T17:31

2022-12-18T19:35

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура в Саратове проводит проверку по факту травмирования 11-летнего ребенка, которому на голову упал обломок кирпича с козырька многоквартирного дома, сообщило надзорное ведомство региона. Уточняется, что место происшествия огорожено, принимаются меры к восстановлению разрушенной части козырька.Как отметило региональное управление СК РФ, мальчик получил ушиб головы, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой."Проводится доследственная проверка по факту получения несовершеннолетним телесного повреждения в результате падения обломка кирпича... В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.По данным портала "Реформа ЖКХ", трехподъездный четырехэтажный дом по адресу: улица Зои Космодемьянской, 22, был построен в 1961 году и с 2012 года находится под управлением местного ООО "ВКС центр".

https://ria.ru/20221218/saratov-1839497484.html

саратов

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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)