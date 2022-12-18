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В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома - РИА Новости, 18.12.2022
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В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома
В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома - РИА Новости, 18.12.2022
В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома
Прокуратура в Саратове проводит проверку по факту травмирования 11-летнего ребенка, которому на голову упал обломок кирпича с козырька многоквартирного дома,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:31
2022-12-18T19:35
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура в Саратове проводит проверку по факту травмирования 11-летнего ребенка, которому на голову упал обломок кирпича с козырька многоквартирного дома, сообщило надзорное ведомство региона. Уточняется, что место происшествия огорожено, принимаются меры к восстановлению разрушенной части козырька.Как отметило региональное управление СК РФ, мальчик получил ушиб головы, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой."Проводится доследственная проверка по факту получения несовершеннолетним телесного повреждения в результате падения обломка кирпича... В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.По данным портала "Реформа ЖКХ", трехподъездный четырехэтажный дом по адресу: улица Зои Космодемьянской, 22, был построен в 1961 году и с 2012 года находится под управлением местного ООО "ВКС центр".
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
17:31 18.12.2022 (обновлено: 19:35 18.12.2022)
 
В Саратове на голову школьника упал обломок кирпича с козырька дома

Прокуратура в Саратове проведет проверку после падения обломка кирпича на голову школьника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура в Саратове проводит проверку по факту травмирования 11-летнего ребенка, которому на голову упал обломок кирпича с козырька многоквартирного дома, сообщило надзорное ведомство региона.
"По предварительным данным, в дневное время 18 декабря 2022 года с козырька дома 22 по улице Зои Космодемьянской в Саратове на голову 11-летнего ребенка упал обломок кирпича. Пострадавшему медики оказывают помощь, его состояние уточняется, рассматривается вопрос о госпитализации... Прокуратура даст оценку действиям (бездействию) управляющей организации по содержанию и ремонту многоквартирного дома и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что место происшествия огорожено, принимаются меры к восстановлению разрушенной части козырька.
Как отметило региональное управление СК РФ, мальчик получил ушиб головы, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
"Проводится доследственная проверка по факту получения несовершеннолетним телесного повреждения в результате падения обломка кирпича... В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
По данным портала "Реформа ЖКХ", трехподъездный четырехэтажный дом по адресу: улица Зои Космодемьянской, 22, был построен в 1961 году и с 2012 года находится под управлением местного ООО "ВКС центр".
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