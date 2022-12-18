https://ria.ru/20221218/kiev-1839501691.html

Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева

Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева - РИА Новости, 18.12.2022

Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа системы теплоснабжения столицы полностью восстановлена в воскресенье. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:32

2022-12-18T10:32

2022-12-18T10:32

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в мире

виталий кличко

киев

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа системы теплоснабжения столицы полностью восстановлена в воскресенье. Днем ранее Кличко сообщал, что в Киеве восстановлено водоснабжения, с электроснабжением – две трети жителей столицы, при этом без теплоснабжения остается половина города. "...Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221218/elektrosnabzhenie-1839471541.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, киев