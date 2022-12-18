https://ria.ru/20221218/kiev-1839501691.html
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева - РИА Новости, 18.12.2022
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа системы теплоснабжения столицы полностью восстановлена в воскресенье. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:32
2022-12-18T10:32
2022-12-18T10:32
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в мире
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа системы теплоснабжения столицы полностью восстановлена в воскресенье. Днем ранее Кличко сообщал, что в Киеве восстановлено водоснабжения, с электроснабжением – две трети жителей столицы, при этом без теплоснабжения остается половина города. "...Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221218/elektrosnabzhenie-1839471541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева
Мэр Киева Кличко сообщил, что работу системы теплоснабжения полностью восстановили