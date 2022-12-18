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Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/kiev-1839501691.html
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева - РИА Новости, 18.12.2022
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа системы теплоснабжения столицы полностью восстановлена в воскресенье. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:32
2022-12-18T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа системы теплоснабжения столицы полностью восстановлена в воскресенье. Днем ранее Кличко сообщал, что в Киеве восстановлено водоснабжения, с электроснабжением – две трети жителей столицы, при этом без теплоснабжения остается половина города. "...Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
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в мире, виталий кличко, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев
10:32 18.12.2022
 
Кличко заявил о восстановлении системы теплоснабжения Киева

Мэр Киева Кличко сообщил, что работу системы теплоснабжения полностью восстановили

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа системы теплоснабжения столицы полностью восстановлена в воскресенье.
Днем ранее Кличко сообщал, что в Киеве восстановлено водоснабжения, с электроснабжением – две трети жителей столицы, при этом без теплоснабжения остается половина города.
"...Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 00:23Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоКиев
 
 
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