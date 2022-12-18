https://ria.ru/20221218/khelsinki-1839512253.html

В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами

В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами - РИА Новости, 18.12.2022

В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами

Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на бору самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительсво,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:05

2022-12-18T12:05

2022-12-18T12:29

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на бору самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительсво, заявил РИА Новости сотрудник посольства. "Да, в курсе, поступила информация. Да, были звонки (от российских туристов - ред.)", - сказали в посольстве. Ранее СМИ со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщили, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. По информации изданий, борт летел из турецкого города Измир в Москву, но из-за вынужденной посадки пассажиры рейса были вынуждены провести более 10 часов в закрытом самолете. По их словам, им не разрешили выйти в аэропорт, люди жалуются, что им не предоставляют еду и воду, некоторые отмечали ухудшение самочувствия.

https://ria.ru/20221217/turisty-1839388105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хельсинки, москва, россия, в мире, новости - туризм