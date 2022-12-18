Рейтинг@Mail.ru
В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221218/khelsinki-1839512253.html
В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами
В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами - РИА Новости, 18.12.2022
В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами
Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на бору самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительсво,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:05
2022-12-18T12:29
хельсинки
москва
россия
в мире
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6d02de344d874f4c1208db9291c69b8.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на бору самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительсво, заявил РИА Новости сотрудник посольства. "Да, в курсе, поступила информация. Да, были звонки (от российских туристов - ред.)", - сказали в посольстве. Ранее СМИ со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщили, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. По информации изданий, борт летел из турецкого города Измир в Москву, но из-за вынужденной посадки пассажиры рейса были вынуждены провести более 10 часов в закрытом самолете. По их словам, им не разрешили выйти в аэропорт, люди жалуются, что им не предоставляют еду и воду, некоторые отмечали ухудшение самочувствия.
https://ria.ru/20221217/turisty-1839388105.html
хельсинки
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26146db04681efe3e2b452769485a674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хельсинки, москва, россия, в мире, новости - туризм
Хельсинки, Москва, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
12:05 18.12.2022 (обновлено: 12:29 18.12.2022)
 
В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами

В посольстве рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на борту самолета в Хельсинки

© Depositphotos.com / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Depositphotos.com / Trofimov Evgeny
Аэропорт Хельсинки-Вантаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на бору самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительсво, заявил РИА Новости сотрудник посольства.
"Да, в курсе, поступила информация. Да, были звонки (от российских туристов - ред.)", - сказали в посольстве.
Ранее СМИ со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщили, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. По информации изданий, борт летел из турецкого города Измир в Москву, но из-за вынужденной посадки пассажиры рейса были вынуждены провести более 10 часов в закрытом самолете. По их словам, им не разрешили выйти в аэропорт, люди жалуются, что им не предоставляют еду и воду, некоторые отмечали ухудшение самочувствия.
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 13:57Туризм
Застрявшие в Хургаде россияне намерены подать иски к Tez Tour
 
ТуризмХельсинкиМоскваРоссияВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала