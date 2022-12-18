12:05 18.12.2022 (обновлено: 12:29 18.12.2022)
В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами
В посольстве рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими на борту самолета в Хельсинки
© Depositphotos.com / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
© Depositphotos.com / Trofimov Evgeny
Аэропорт Хельсинки-Вантаа. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на бору самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительсво, заявил РИА Новости сотрудник посольства.
"Да, в курсе, поступила информация. Да, были звонки (от российских туристов - ред.)", - сказали в посольстве.
Ранее СМИ со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщили, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. По информации изданий, борт летел из турецкого города Измир в Москву, но из-за вынужденной посадки пассажиры рейса были вынуждены провести более 10 часов в закрытом самолете. По их словам, им не разрешили выйти в аэропорт, люди жалуются, что им не предоставляют еду и воду, некоторые отмечали ухудшение самочувствия.
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