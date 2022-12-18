https://ria.ru/20221218/khanuka-1838867539.html

Иудейский праздник Ханука

Иудейский праздник Ханука - РИА Новости, 18.12.2022

Иудейский праздник Ханука

Каждый год с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю празднуется Ханука ("праздник свечей"). Он продолжается восемь дней. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T01:49

2022-12-18T01:49

2022-12-18T01:49

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Каждый год с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю празднуется Ханука ("праздник свечей"). Он продолжается восемь дней. В 2022 году эти дни приходятся на период с вечера 18 декабря до 26 декабря. В еврейском календаре день начинается с наступлением темноты и продолжается всю ночь и следующий день до ночи. Праздник Ханука посвящен чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры.После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник – менору, огонь в котором надо поддерживать постоянно. Но неоскверненного масла для светильника оказалось мало. На изготовление и освящение нового требовалось восемь дней. Но Всевышний совершил чудо: имевшееся масло горело весь этот срок.Тогда мудрецы решили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями радости и прославления Всевышнего, постановив каждый вечер зажигать светильники у входа в дом, чтобы открыто свидетельствовать о чуде. Праздник назвали "Ханукой". Это слово можно прочитать как Хану-ка, на иврите – "отдохнули двадцать пятого".При этом в домах каждый вечер должна быть зажжена "ханукия" – ханукальный подсвечник с восемью светильниками. В него наливают оливковое масло. Если его нет, можно зажечь свечи или использовать другое масло – которое не коптит и горит ярким, чистым пламенем.В первый день праздника зажигают крайний правый светильник. Во второй день к нему добавляют еще один слева и начинают зажигать с него (т.е. зажигают слева направо), и так каждый день. В восьмой вечер зажигают восемь светильников.Светильники должны располагаться на одной линии и иметь одинаковую высоту. Между ними должно быть достаточное расстояние, чтобы каждый горел отдельно, пламя их не сливалось и жар одной свечи не оплавлял другую. Ханукальный светильник зажигают в доме, где живут постоянно и в комнате, где обычно едят. Он устанавливается на видном месте на высоте не ниже 24 сантиметров и не выше 80 сантиметров от пола.В качестве шамаша (служебного) девятого светильника, от которого зажигают остальные восемь, принято использовать свечу из воска.Начинают зажигать ханукальный светильник после захода солнца между молитвами "Минха" и "Маарив". Если по какой-то причине в указанное время светильники зажечь не удалось, их можно зажечь и произнести благословения, пока не спят члены семьи. После того, как все легли, светильник зажигают, не произнося благословений.Ханукальные огни должны гореть по меньшей мере полчаса после появления звезд, а всего минимум 50 минут. В первую ночь произносят три благословения. В следующие семь вечеров – лишь первые два. Заповедь зажигать ханукальные огни следует тщательно исполнять.Она обязательна для всех: даже нищий обязан занять деньги или продать свою одежду, чтобы купить масло или, по крайней мере, свечи для светильника.Во время зажигания ханукальных огней запрещено есть и заниматься чем бы то ни было.С древних времен распространился обычай исполнять заповедь о зажигании ханукальных огней способом, который в Талмуде называется "меадрин мин амеадрин" ("лучшим из лучших") – когда каждый член семьи зажигает свой светильник, в первый вечер – один, во второй – два, и так далее.Не принято, чтобы женщины зажигали ханукальные светильники: они исполняют свой долг, присутствуя при зажигании огней мужем или отцом и отвечая "амен" на благословения, которые он при этом произносит. Даже незамужняя женщина сама не зажигает ханукальный светильник. По ее просьбе это может сделать какой-либо мужчина, даже если он уже исполнил эту обязанность. Но женщина обязана при этом присутствовать и отвечать "амен" на благословения, которые он произносит.Мальчики начинают зажигать ханукальные огни за некоторое время до достижения ими совершеннолетия, но в последнее время широко распространился обычай приучать к исполнению этой заповеди даже самых маленьких – как только они оказываются способными самостоятельно зажечь светильник и произнести благословения.Огни ханукальных светильников священны, поскольку их зажигают с единственной целью – исполнить заповедь. Поэтому запрещено их использовать для чтения или работы.Ханукальные огни также зажигают в синагогах, чтобы еще шире распространить известие о чуде. Светильник принято ставить у южной стены.В последние десятилетия возникла традиция устанавливать большие ханукии на площадях городов мира, в том числе и в России. В дни Хануки запрещено поститься, а накануне и на следующий день – разрешается.Также можно работать, но по обычаю все время, пока горят ханукальные светильники, женщины работать не должны.По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дают детям "ханукальные деньги", которые они могут использовать по своему усмотрению. Однако их часть надо отдать на благотворительность. Среди других обычаев праздника – игры в орехи, ханукальный четырехгранный волчок ("свивон", "дрейдел") и др. Однако азартных игр (карты и т. п.) в эти дни следует избегать.Главный обычай Хануки – Хинух (воспитание – однокоренное со словом "Ханука") – воспитание как детей, так и всего народа. Его задача – добиться того, чтобы евреи не забывали о милости, оказанной Всевышним, прославляли его и исполняли его заповеди.В дни Хануки принято готовить традиционную ханукальную еду: картофельные оладьи (латкес) и пончики. С праздником связан и способ их приготовления с использованием растительного масла, что напоминает о ханукальном чуде. Также едят молочное, особенно блюда, приготовленные из сыра.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, израиль, иерусалим, ханука